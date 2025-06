Após os playoffs da NBA, veja o ranking dos jogadores

A temporada 2024/25 acabou na noite de domingo (22) de forma oficial com o título do Oklahoma City Thunder sobre o Indiana Pacers. Agora, tudo se volta para o início de 2025/26 com o Draft acontecendo já na próxima quarta-feira (25). Hoje, o Jumper Brasil resolveu fazer um ranking dos jogadores após os playoffs da NBA, de acordo com suas performances na última campanha e na fase de mata-matas.

Para isso, no entanto, dividimos alguns dos principais jogadores em três níveis: os que subiram, os que estão na mesma e os que caíram. Vale lembrar, ainda, que aqueles que sofreram lesões são separados e não fazem parte.

Primeiro, vamos indicar 15 jogadores que estiveram nos playoffs da NBA pelo Leste.

Subiram (15)

Derrick White (Boston Celtics)

Jaylen Brown (Boston Celtics)

Evan Mobley (Cleveland Cavaliers)

Cade Cunningham (Detroit Pistons)

Tobias Harris (Detroit Pistons)

Pascal Siakam (Indiana Pacers)

Bennedict Mathurin (Indiana Pacers)

TJ McConnell (Indiana Pacers)

Aaron Nesmith (Indiana Pacers)

Gary Trent Jr (Milwaukee Bucks)

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Paolo Banchero (Orlando Magic)

Franz Wagner (Orlando Magic)

Jalen Brunson (New York Knicks)

Josh Hart (New York Knicks)

A lista, apesar de ser específica, mostra que alguns jogadores cresceram não só ao longo da temporada, mas nos playoffs. São aqueles que fizeram uma diferença na hora mais importante do ano.

Kel’el Ware, por exemplo, ganhou espaço no Miami Heat após a segunda metade da campanha. No entanto, ele foi mal nos playoffs da NBA. É o tipo de jogador que ainda vai brigar para ser All-Star, mas ainda não deu o salto que era esperado. Enquanto isso, o Indiana Pacers conta com quatro jogadores aqui: Siakam, Mathurin, McConnell e Nesmith.

No Celtics, White e Brown terminam a campanha em alta e podem/devem ser o foco do time para 2025/26. Enquanto isso, veja que Banchero e Wagner aparecem na lista. Com a troca por Desmond Bane, o Magic já tem uma ideia mais clara do que vai fazer na offseason da NBA.

Na mesma (5)

Jarrett Allen (Cleveland Cavaliers)

Darius Garland (Cleveland Cavaliers)

Jalen Duren (Detroit Pistons)

Tyler Herro (Miami Heat)

Karl-Anthony Towns (New York Knicks)

Aqui, Allen e Garland poderiam ficar na lista dos que caíram, mas o mercado aponta ambos de forma positiva. Se o Cavs quiser fazer uma troca envolvendo os dois, não será um grande problema, pois existem muitos times com interesse. Towns, por outro lado, procupou na defesa. Nada que ninguém soubesse, mas ficou mais nítido nos playoffs da NBA e, por isso, segue na mesma no ranking dos jogadores. Poderia fazer a diferença contra o Pacers, mas sofreu quando teve de atacar Pascal SIakam.

Herro veio de sua melhor temporada, mas foi apenas regular nos playoffs 2025 da NBA. Por fim, Duren não aproveitou a sua primeira participação nos mata-matas pelo Pistons.

Caíram (5)

Mikal Bridges (New York Knicks)

Myles Turner (Indiana Pacers)

Andrew Wiggins (Miami Heat)

Kyle Kuzma (Milwaukee Bucks)

Jrue Holiday (Boston Celtics)

Apesar de chegar ao Knicks como um terceiro astro, Bridges tem saldo negativo. Até pelo que o time “pagou” para tirar o ala do Brooklyn Nets, ele esteve bem abaixo do que se esperava. Turner, enquanto isso, teve muitos problemas defensivos e foi muito explorado pelo Thunder nas finais da NBA. Boa parte dos pontos de Oklahoma City aconteceu dentro do garrafão.

Kuzma é talentoso, mas voltou algumas casas em sua passagem pelo Bucks. Até aqui, uma grande decepção. Já Wiggins, que esteve na lista que o Heat preparou para mandar em troca por Kevin Durant, ainda não se adaptou ao Heat.

Por fim, Holiday já não é mais o mesmo. Poderia ser Kristaps Porzingis aqui, mas o ranking não conta com jogadores que tiveram problemas com lesões nos playoffs da NBA. O armador pode sair em troca do Celtics na offseason.

Agora, vamos para o Oeste. Com o título, o Thunder é quem mais aparece aqui, mas é apenas natural. Vários outros jogadores entram no ranking dos que subiram, especialmente por conta de suas performances nos playoffs da NBA.

Subiram (15)

Christian Braun (Denver Nuggets)

Jonathan Kuminga (Golden State Warriors)

Amen Thompson (Houston Rockets)

Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers)

Ivica Zubac (Los Angeles Clippers)

Norman Powell (Los Angeles Clippers)

Luka Doncic (Los Angeles Lakers)

Rui Hachimura (Los Angeles Lakers)

Scotty Pippen (Memphis Grizzlies)

Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

Julius Randle (Minnesota Timberwolves)

Nickeil Alexander-Walker (Minnesota Timberwolves)

Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

Jalen Williams (Oklahoma City Thunder)

Alex Caruso (Oklahoma City Thunder)

Veja que Nikola Jokic não aparece aqui. Não que ele tenha ido muito mal nos mata-matas, mas não foi o mesmo da fase regular pelo Denver Nuggets. Aaron Gordon foi incrível, mas teve o fato da lesão. Ele entraria facilmente aqui. Então, Christian Braun, pelo conjunto da obra (temporada e playoffs), fica no ranking.

Apesar de LeBron James ter feito alguns jogos bons nos playoffs, ele não é mais o mesmo. E, para piorar, ele ficaria fora de quase toda a próxima fase caso o Lakers tivesse superado o Timberwolves. O camisa 23 sofreu uma lesão no jogo da eliminação e seria um enorme desfalque em Los Angeles.

O Clippers, embora não tenha ido longe, tem aqui Leonard, Zubac e Powell. Os três podem ser base (além de James Harden) para o que o time vai fazer na offseason. Espera-se que a equipe esteja na briga pelos primeiros lugares em 2025/26.

Por fim, claro, três jogadores do Thunder. Chet Holmgren quase entrou, mas foi decepção em alguns jogos nos playoffs da NBA, até mesmo contra o Pacers.

Na mesma (5)

Jamal Murray (Denver Nuggets)

Jimmy Butler (Golden State Warriors)

Alperen Sengun (Houston Rockets)

Jaden McDaniels (Minnesota Timberwolves)

Lu Dort (Oklahoma City Thunder)

Murray, que ficou famoso por fazer a diferença nos playoffs da NBA, não fez em 2024/25. Enquanto isso, ele teve bons momentos quando Jokic não foi o mesmo da fase regular. Mas quando esperava-se aquele “algo a mais”, não veio.

Stephen Curry se machucou, o que acabou com os planos do Warriors nos playoffs. Então, esperava-se mais de Jimmy Butler para assumir o time, o que não aconteceu.

Já McDaniels e Dort, especialistas em defesa, fizeram das suas no ataque. No entanto, possuem funções muito abaixo de seus colegas cestinhas e não puderam fazer mais do que o normal para ambos.

Caíram (5)

Michael Porter (Denver Nuggets)

Russell Westbrook (Denver Nuggets)

Jalen Green (Houston Rockets)

Jaxson Hayes (Los Angeles Lakers)

Ja Morant (Memphis Grizzlies)

Claro, Morant não era para estar aqui, mas o astro teve uma temporada bem mais ou menos. No geral, ele mais decepcionou, pois espera-se muito dele. Nos playoffs, então, seu efeito foi bem abaixo.

Porter e Westbrook, por outro lado, não foram bem no Nuggets. O ano todo. Por mais que o veterano tenha feito boas performances em um momento em que Denver oscilou na fase regular, seu ritmo já não é mais o mesmo. Tanto que nem vai ficar no time para a próxima campanha da NBA.

Green, enquanto isso, teve uma temporada regular OK para boa, mas foi uma lástima nos playoffs. Só teve um jogo bom, enquanto os outros seis ele sustentou médias horríveis (9.1 pontos e 19.2% em três pontos). Terrível.

Então, para concluirmos o nosso ranking de jogadores após os playoffs da NBA, Hayes foi uma lástima. Fez 1.8 ponto, reclamou que perdeu dinheiro com os mata-matas e não fica no Lakers.

