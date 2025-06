Thunder vence Pacers e é campeão da NBA

O Oklahoma City Thunder bateu o Indiana Pacers na noite de domingo (22) e é o novo campeão da NBA. Shai Gilgeous-Alexander liderou os donos da casa, que chegaram a abrir 22 pontos no último quarto. Indiana chegou a cortar para dez no fim.

No entanto, a lesão de Tyrese Haliburton, ainda no primeiro quarto, deixou Indiana em situação difícil pelo resto do jogo.

O jogo

Mesmo fora de casa, o Indiana Pacers fazia as melhores jogadas de ataque contra o Oklahoma City Thunder, especialmente por conta de Tyrese Haliburton, na luta para ser campeão da NBA. O armador fez três cestas rápidas do perímetro, enquanto Indiana liderava por 14 a 10. Então, com o placar empatado em 16, Haliburton sofreu uma lesão na região da panturrilha e caiu. Ele deixou o jogo com nove pontos.

Thunder e Pacers seguiram trocando cestas, apesar de os visitantes perderem ali o seu melhor jogador. Ao fim do primeiro quarto, o time de Oklahoma City vencia por 25 a 22.

Os erros de ataque estavam, de certa forma, controlados nos dois lados. No entanto, Indiana chegou ao seu sétimo na metade do segundo quarto e os donos da casa abriram cinco. Só que TJ McConnell e, depois, Andrew Nembhard, cortaram para um. Bennedict Mathurin virou em 43 a 42, enquanto Pascal Siakam ampliou para três.

Isaiah Hartenstein empatou para o Thunder após cesta e lance livre, Gilgeous-Alexander virou em lances livres, mas Andrew Nembhard recolocou o Pacers na liderança por 48 a 47, fechando o primeiro tempo do jogo que decidia o campeão da NBA.

Então, na volta do intervalo, o Thunder foi de Alex Caruso no lugar de Isaiah Hartenstein. Enquanto isso, Bennedict Mathurin substituiu Tyrese Haliburton. Lu Dort e Chet Holmgren deixaram Oklahoma City na frente por 52 a 48, mas Pascal Siakam respondeu com cesta de três. Só que os donos da casa aproveitaram dois roubos de bola e deixaram em 56 a 51. Andrew Nembhard e Myles Turner empataram para Indiana, mas veio uma sequência dos anfitriões.

Foram três cestas do perímetro de forma consecutiva: Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren e Jalen Williams e o Thunder começou a abrir sobre o Pacers. Como resultado, o placar já estava em 65 a 56. Duas delas após erros de ataque de Indiana. O técnico Rick Carlisle parou e pediu tempo.

TJ McConnell assumiu o ataque do Pacers e a diferença do Thunder caiu para quatro. Mas Cason Wallace fez cinco pontos consecutivos e Oklahoma City voltou a abrir nove. Os erros de ataque, mais uma vez, davam o tom ao jogo. Apenas no terceiro quarto, eram oito por parte de Indiana. Assim, os donos da casa abriram 77 a 66.

Ao fim do terceiro período, o Thunder batia o Pacers por 81 a 68.

Último quarto

Shai Gilgeous-Alexander, na primeira posse do quarto, deixou o Thunder na frente do Pacers por 16. Cason Wallace ampliou para 18, enquanto Indiana ainda tentava voltar. Então, Jalen Williams deixou em 89 a 68.

O Pacers ainda esboçou uma reação, assim como o fez durante os playoffs, mas a diferença do Thunder era grande demais. Bennedict Mathurin cortou para 12 em uma sequência solo.

Mas com isso, Oklahoma City parou várias vezes o jogo e ficou sem tempo para os últimos quatro minutos. Ao mesmo tempo, Shai Gilgeous-Alexander cometeu a quinta falta e o Thunder não tinha mais margem para errar contra o Pacers.

No entanto, o Pacers seguia cometendo erros de ataque, enquanto o Thunder falhava em lances livres.

Com pouco mais de dois minutos para o fim, Andrew Nembhard fez de três e a diferença caiu para dez. Mas em vão.

O Oklahoma City Thunder superou o Indiana Pacers e é o campeão da temporada 2024/25 da NBA. É o primeiro título do time desde que se mudou para Oklahoma City, em 2008.

(3) Indiana Pacers 91 x 103 Oklahoma City Thunder (4)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Bennedict Mathurin 24 13 3 2 0 TJ McConnell 16 6 3 1 1 Pascal Siakam 16 4 2 1 1 Andrew Nembhard 15 5 6 0 0 Tyrese Haliburton 9 0 0 0 0

Três pontos: 11-28 (Haliburton: 3-4)

Oklahoma City

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 29 5 12 1 2 Jalen Williams 20 4 4 2 2 Chet Holmgren 18 8 0 1 2 Cason Wallace 10 2 0 3 0 Alex Caruso 10 3 0 3 1

Três pontos: 11-40 (Wallace: 2-3)

