Thunder é favorito ao título da NBA, mas Pacers prova o contrário

A NBA não decidia o seu título como Indiana Pacers e Oklahoma City Thunder vão fazer neste domingo desde 2016. Há nove anos, nenhuma outra decisão da liga precisou chegar até o sétimo embate. Em casa, o Thunder tem todas as chances de garantir o seu primeiro campeonato desde que deixou Seattle. Enquanto isso, Indiana vem com a fama e a leveza de quem já cumpriu acima do esperado.

Mas será que o Pacers está contente com isso? Foi às finais da NBA e pronto? Levou até o sétimo jogo e é isso, então? De forma alguma. Indiana está ali para concluir seu objetivo: o título.

De novo, o favorito é o Oklahoma City Thunder, até por ter acabado a fase regular com 18 vitórias a mais, contar com o MVP, um time mais completo e tudo mais. Além disso, joga em casa, onde ganhou 35 dos 41 jogos na época da classificação. Então, tudo certo para o título da NBA?

Mais ou menos, né?

Foi em casa que o Thunder perdeu o primeiro jogo das finais para o Indiana Pacers. Levou uma virada, tornando-se apenas mais uma vítima de Indiana nos playoffs. Afinal, o time já havia feito o mesmo com Milwaukee Bucks, Cleveland Cavaliers e New York Knicks.

O fato é: não tem jogo perdido para o Pacers. Aliás, deixou de fazer a lição de casa no quarto jogo e poderia ter levado a série com um placar de 3 a 1 para Oklahoma City. E perdeu com um recital de Shai Gilgeous-Alexander nos últimos três minutos.

Mas o que faz de Pacers e Thunder tão especiais para levarem a briga do título da NBA ao sétimo jogo? Tem a ver com habilidade, técnica, mas também com frieza, não desesperar com um placar adverso, seja em uma partida ou na série.

O Thunder sabe que precisa fazer seu melhor jogo para bater o Pacers e ser campeão. Não tem uma nova chance em 2024/25. E isso deixa a pressão toda em cima do time de Oklahoma City. E aí é um detalhe que as duas equipes gostam muito: de jogarem com tais responsabilidades.

Enquanto o Thunder gosta de ser o favorito, para ter o controle do jogo, da situação e tudo mais, o Pacers ama o papel de zebra. Mas lembre-se que tudo depende de um conjunto de fatores, do momento. A lesão de Tyrese Haliburton, por exemplo, é um problema para Indiana. Então, aparece alguém para cumprir o papel do armador.

TJ McConnell não é o mais brilhante, não tem o melhor arremesso ou o jogo mais polido. Mas é o cara que transpira e faz o resto do time entender que é preciso superar o ritmo do adversário para lutar por vitórias. É uma correria, mas organizada.

Do outro lado, um Chet Holmgren que está devendo na série. Mas sabe o que aconteceu toda vez que foi provocado? Ele reagiu. Existe, claro, uma hierarquia ofensiva no Thunder, algo que não existe no Pacers. Ele é apenas a terceira opção, atrás de Gilgeous-Alexander e Jalen Williams. Se ele fizer sua parte, ótimo. Mas se for acima disso, melhor ainda. As chances de Oklahoma City crescem.

Análise do jogo

O Pacers vai continuar jogando como sempre: atacando os (poucos) lados fracos da defesa do Thunder, ainda mais na decisão do título da NBA. Mas mais do que isso, vai tentar segurar a contagem dos erros de ataque no primeiro tempo para ter a chance de sair com a vitória. Afinal, quanto mais posses, mais chances de pontuar. Matemática básica.

Enquanto isso, o Thunder vai jogar na pressão para pontuar na cabeça do garrafão com Williams e Gilgeous-Alexander. A meta é punir os turnovers de Indiana, mas precisa conter os próprios. Além disso, sem volume na bola de três, tudo fica ainda mais difícil. Para sair com o título da NBA, é necessário fazer com que o MVP passe mais a bola, seja mais um armador do que definidor.

Do contrário, fica um jogo previsível, com Andrew Nembhard pressionando para que ele arremesse de qualquer jeito. Isso, o Thunder já viu que não funciona. Se a bola girar mais, fazer a defesa do Pacers se mover mais, é um caminho ideal. Claro, sem forçar bolas.

Por fim, o Pacers vai buscar o passe e a velocidade, além do arremesso de três. Vai colocar Pascal Siakam para punir os donos da casa de média e curta distância, fazer com que os pivôs façam faltas. E se Haliburton tiver chances de jogar mais tempo, ele terá de atacar mais, ser agressivo.

É um jogo 7 em que os donos da casa são os favoritos, mas o Pacers já provou que isso não existe além da teoria. Várias vezes.

