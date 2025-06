Torcedores da NBA nos EUA comparam narração de Ari Aguiar nas finais: “Muito melhor”

Mike Breen vem sendo o narrador principal das finais na ESPN há vários anos. No entanto, os torcedores que acompanham os jogos pela TV não andam muito felizes com suas performances. Começou quando não gritou “bang” quando Tyrese Haliburton fez cesta da vitória no primeiro jogo da decisão. Desde então, ele vem sofrendo muitas críticas. E a narração do brasileiro Ari Aguiar em alguns lances específicos deixaram os fãs da NBA nos EUA ainda mais indignados.

Foi no final do primeiro tempo do sexto jogo das finais da NBA, quando Haliburton fez grande passe para Pascal Siakam, que enterrou “na cara” de dois defensores do Oklahoma City Thunder. Ali, Breen foi muito mais sóbrio em sua narração. Então, quando compararam com a de Ari Aguiar, o público cravou: “muito melhor”.

Nas redes sociais, Breen recebeu apoio pelo seu histórico, mas o tom foi bem mais de crítica.

“Sem desrespeito por Breen, pois é um dos melhores de todos os tempos. Mas acho que ele perdeu sua mágica. Nós vimos várias vezes na série momentos em que ele deixou de narrar como antes. Foram lances em que ele poderia ter eternizado, mas não o fez”, disse um fã.

No lance em que Siakam recebe passe de Haliburton, foi quando os fãs acreditavam que o icônico narrador faria a diferença. Não fez. Aliás, ele já havia dito que não usou o “bang” na cesta do armador do Pacers no primeiro jogo por não ter sido de três. Segundo Breen, ele guarda para cestas do perímetro.

No entanto, no jogo seguinte, Breen disse “bang” logo no começo e explicou: “Eu sinto que fiquei devendo, sabe? As pessoas me cobraram, então está aí”.

I REALLY REALLY don’t wanna say this cause he’s one of the greatest of all time, but Mike Breen has lost his magic as an announcer.

We have seen multiple instances this series where he miscalls legendary plays and moments. It may be time to go, but we are forever thankful Mike. pic.twitter.com/m2igpooHM3

— Jake (@playoffjake) June 20, 2025