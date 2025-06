“Tenho um filho na NBA e uma filha na WNBA”, diz pai de TJ McConnell

O pai de TJ McConnell tem motivos para ser feliz na NBA e na WNBA. Tim McConnell viu na noite de quinta-feira (19) o filho mais velho brilhar para ajudar o Indiana Pacers a forçar o Jogo 7 nas finais contra o Oklahoma City Thunder. Enquanto isso, a filha mais nova conseguiu um contrato com o Phoenix Mercury para seguir os passos do irmão no basquete.

O ápice da felicidade do pai de McConnell aconteceu após o armador marcar 12 pontos no sexto jogo das finais da NBA. Com o Pacers atrás na série, o reserva foi muito importante para conduzir o ataque em meio ao desconforto de Tyrese Haliburton. Desse modo, além dos pontos, ele conseguiu nove rebotes, seis assistências e quatro roubos.

Após a partida, Tim McConnell foi entrevistado e celebrou o momento do filho na NBA.

“Só fiquei decepcionado com os dois lances livres que ele errou no começo. Fiquei dizendo: ‘Cara, queria que ele tivesse acertado’. Mas ele se recuperou e nós vencemos o jogo. Então, posso esquecer aqueles arremessos. Qualquer coisa pode acontecer no Jogo 7, mas vamos para Oklahoma City tentar ganhar o título da NBA e meu filho faz parte disso”, celebrou Tim McConnell.

Além do fato de ter o filho TJ McConnell nas finais da NBA, Tim também tem a filha Megan na WNBA. Após uma carreira promissora no basquete universitário, a jogadora conseguiu um contrato com o Phoenix Mercury na liga feminina.

O contrato na WNBA foi o reconhecimento de um legado que Megan McConnell deixou na NCAA. Apesar de ter 1,70 metros, ela terminou a carreira universitária com: 1.795 pontos na carreira (segunda maior marca da história da Universidade de Duquesne), um recorde de 660 assistências, 370 roubos de bola e 1.079 rebotes.

Portanto, Tim McConnell não poderia estar mais feliz com os filhos TJ e Megan.

“Não posso estar mais orgulhoso de dizer que tenho um filho na NBA e uma filha na WNBA. Isso é a realização de um sonho. E estou indo para Oklahoma City ver meu filho jogar na final para ganhar o título da NBA”, comemorou McConnell.

O sétimo e decisivo jogo das finais da NBA acontece neste domingo, às 21h (horário de Brasília). ESPN 2 e Band transmitem ao vivo.

