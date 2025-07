Site divulga os 100 melhores jogadores da NBA na história

O site Bleacher Report listou os 100 melhores jogadores da NBA em sua história. Apesar de ser um ranking feito após uma votação, alguns pontos foram levados em conta. Além de títulos, premiações individuais e coletivas, como All-Star Game, times ideais da liga e equipes de todos os tempos.

Em 1996, por exemplo, a NBA votou nos 50 melhores jogadores de todos os tempos. Então, vinte e cinco anos depois, foi feita uma nova eleição com os 75. Aqui, o site juntou tudo isso, enquanto listou todos eles em ordem.

Veja, portanto, como ficou a lista dos melhores da história.

100 a 91

A lista dos 100 melhores jogadores da história da NBA começa com Artis Gilmore, lendário pivô do Chicago Bulls, enquanto Klay Thompson e Jayson Tatum fazem parte do basquete atual. Joe Dumars, duas vezes campeão com o Detroit Pistons, também aparece aqui.

Pos Jogador 100 Artis Gilmore 99 Dave Bing 98 Klay Thompson 97 Bernard King 96 Joe Dumars 95 Dave DeBusschere 94 Bill Sharman 93 Jayson Tatum 92 Lenny Wilkens 91 Chauncey Billups

90 a 81

Alguns “caras grandes” estão aqui. Embora nem todos tenham jogado de pivô, Chris Webber, Draymond Green, Alonzo Mourning, Bob Lanier e Dikembe Mutombo marcam presença entre as posições 81 e 90. Dos atuais jogadores da NBA, estão os colegas Jimmy Butler e Green, do Golden State Warriors.

Pos Jogador 90 Chris Webber 89 Earl Monroe 88 Draymond Green 87 Alonzo Mourning 86 Tony Parker 85 Sam Jones 84 Adrian Dantley 83 Jimmy Butler 82 Bob Lanier 81 Dikembe Mutombo

80 a 71

Imagine se Grant Hill não tivesse sua carreira prejudicada por lesões. Apesar de jamais ter sido o mesmo depois de se machucar apenas em sexto ano na NBA, Hill aparece em 79° entre os melhores da história. Enquanto isso, Paul George, já veterano, é o representante único da faixa.

Pos Jogador 80 Nate Archibald 79 Grant Hill 78 Paul George 77 Pete Maravich 76 Alex English 75 Manu Ginobili 74 Dave Cowens 73 Hal Greer 72 Paul Arizin 71 Chris Bosh

70 a 61

Mas se na anterior não tinha quase ninguém da NBA atual, aqui estão Kyrie Irving, Joel Emiid e Damian Lillard entre os jogadores que seguem na liga. Enquanto isso, Vince Carter e Pau Gasol se aposentaram há menos tempo. No entanto, vale destacar o sete vezes líder (de forma consecutiva) em rebotes, Dennis Rodman. Três vezes campeão com o Chicago Bulls, além de outras duas pelo Detroit Pistons, Rodman era muito mais do que um cara cheio de tatuagens e atitudes. Era um jogador espetacular, em especial pela defesa, capaz de marcar caras como Shaquille O’Neal (2,16m), apesar de não passar de dois metros (nas medidas oficiais, 2,03m).

Pos Jogador 70 Wes Unseld 69 Kyrie Irving 68 Robert Parish 67 Dennis Rodman 66 Joel Embiid 65 Vince Carter 64 Damian Lillard 63 James Worthy 62 Pau Gasol 61 Bob McAdoo

60 a 51

Apenas Luka Doncic aparece aqui na faixa dos jogadores atuais da NBA, embora Carmelo Anthony e Dwight Howard tenham se aposentado há pouco tempo. Aliás, Howard sequer disse que parou de jogar. O pivô, na última campanha, “cavou vaga” no Oklahoma City Thunder, mas em vão. Ele segue fora da liga desde 2021/22. Aliás, Anthony também parou no mesmo ano. Ambos estavam no Los Angeles Lakers.

Pos Jogador 60 Carmelo Anthony 59 Tracy McGrady 58 Willis Reed 57 Luka Doncic 56 Dolph Schayes 55 Bill Walton 54 Reggie Miller 53 Gary Payton 52 Dwight Howard 51 Ray Allen

50 a 41

Anthony Davis e Russell Westbrook entram no top 50 dos melhores jogadores da história da NBA. Enquanto Westbrook está perto de fechar a carreira e é agente livre, Davis tem sua vaga no Dallas Mavericks como a principal opção ofensiva.

Pos Jogador 50 Dominique Wilkins 49 Paul Pierce 48 Russell Westbrook 47 Elvin Hayes 46 Kevin McHale 45 Anthony Davis 44 George Mikan 43 Walt Frazier 42 George Gervin 41 Rick Barry

40 a 31

É curioso como alguns dos melhores armadores da história da NBA estão na mesma faixa. Bob Cousy, Allen Iverson (embora fosse mais ala-armador), Steve Nash, James Harden e Jason Kidd estão todos entre as posições 33 e 37.

Pos Jogador 40 Pat Ewing 39 Clyde Drexler 38 Bob Pettit 37 Bob Cousy 36 Allen Iverson 35 Steve Nash 34 James Harden 33 Jason Kidd 32 Kawhi Leonard 31 John Havlicek

30 a 21

E o mesmo segue na faixa seguinte, com Chris Paul, John Stockton e Isiah Thomas. No entanto, entre os melhores jogadores, tem um que deve subir mais degraus nos próximos anos: Giannis Antetokounmpo. Aos 30 anos, ele já foi campeão da NBA, duas vezes MVP e melhor defensor da liga. Ainda tem muito pela frente, apesar de seu time, o Milwaukee Bucks, não ter um grande elenco para a próxima campanha.

Pos Jogador 30 Chris Paul 29 John Stockton 28 Scottie Pippen 27 Isiah Thomas 26 Elgin Baylor 25 Charles Barkley 24 Giannis Antetokounmpo 23 Dwyane Wade 22 Karl Malone 21 Moses Malone

20 a 11

Agora, a lista deixa tudo mais difícil. Afinal, com dois jogadores ainda em atividade (Nikola Jokic e Kevin Durant), a briga nos próximos anos deve ser muito boa. Mais jovem, Jokic já foi MVP da NBA três vezes e venceu um título, mas para superar os melhores jogadores da história, precisa de mais. Por outro lado, Durant tem situação boa no Houston Rockets. Ele deixou o Phoenix Suns em troca e chegou em um time que foi segundo no Oeste em 2024/25.

Pos Jogador 20 Julius Erving 19 David Robinson 18 Dirk Nowitzki 17 Nikola Jokic 16 Kevin Garnett 15 Jerry West 14 Oscar Robertson 13 Kevin Durant 12 Hakeem Olajuwon 11 Kobe Bryant

10 a 1

De toda a lista dos melhores jogadores da história da NBA, tem uma curiosidade. Enquanto Michael Jordan jogou com Scottie Pippen, Dennis Rodman e os veteraníssimos Robert Parish (43 anos) e Artis Gilmore (38), LeBron James atuou ao lado de nove. Contando apenas times, claro. Destes, James esteve com Shaquille O’Neal, Kyrie Irving, Anthony Davis, Russell Westbrook, Carmelo Anthony, Ray Allen, Chris Bosh, Dwyane Wade e Luka Doncic.

Por outro lado, LeBron teve quatro jogadores já bem longe do melhor nível que atuaram na NBA: O’Neal, Westbrook, Anthony e Allen. Mas vale lembrar, ainda, que Rodman chegou ao Chicago Bulls aos 34 anos.

Enquanto isso, Stephen Curry já aparece entre os dez primeiros, tirando, eventualmente, jogadores que brilharam em outros tempos na NBA, como Hakeem Olajuwon e Kobe Bryant.

Por fim, o fato de Shaq estar sempre na mídia, além, claro, do que fez em quadra, o coloca em um sexto lugar. Apesar de tecnicamente ele ter sido inferior a Olajuwon, seus quatro títulos na história da NBA pesam mais.

Pos Jogador 10 Stephen Curry 9 Wilt Chamberlain 8 Larry Bird 7 Tim Duncan 6 Shaquille O’Neal 5 Bill Russell 4 Magic Johnson 3 Kareem Abdul-Jabbar 2 LeBron James 1 Michael Jordan

