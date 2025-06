Shaquille O’Neal elege melhores jogadores da NBA

Shaquille O’Neal foi um dos melhores jogadores da NBA de todos os tempos. Invariavelmente, ele está na lista dos dez principais astros da história. Por conta de sua dominância no garrafão entre as décadas de 90 e 2000, Shaq sempre aparece na parte de cima. No entanto, O’Neal optou por retirar seu nome para dar lugar a Julius Erving.

Em participação na Netflix Sports, Shaquille O’Neal afirmou que daria seu lugar a Erving, mas deixou um outro ex-jogador do Los Angeles Lakers de fora, Kareem Abdul-Jabbar.

“Em décimo, para os dez melhores jogadores de todos os tempos da NBA, eu mesmo”, disse O’Neal. “Mas, não. Eu colocou Julius Erving em meu lugar. Número nove, o grande Tim Duncan. Em sétimo, Hakeem Olajuwon. Depois, Larry Bird. Em sexto, Wilt Chamberlain. Bill Russel é o número quinto, enquanto Magic Johnson é o quarto. O rei LeBron James, é o terceiro. Para o segundo lugar, descanse em paz, Kobe Bryant. E então, o primeiro é o melhor jogador da história, Michael Jordan”.

Apesar de a lista de O’Neal não ser unânime, o fato de deixar Abdul-Jabbar de fora foi uma surpresa. Isso porque ele era o maior cestinha da NBA até LeBron James o superar, em fevereiro de 2023. Mas, mesmo assim, Shaq preferiu incluir outros nomes que nem sempre estão no top 10, como Kobe Bryant ou Hakeem Olajuwon.

Na última lista dos melhores jogadores de todos os tempos da NBA, feita pela ESPN em comemoração aos 75 anos da liga, Shaquille O’Neal era o 11°. Enquanto isso, Bryant era o décimo. Oscar Robertson era o nono, enquanto Abdul-Jabbar tinha o terceiro lugar e James ficou em segundo, atrás apenas de Jordan.

Em 2020, dois anos antes, a ESPN colocava O’Neal em décimo, enquanto Robertson era o décimo. Bryant foi o oitavo ali. Mas no último ano de Kobe na NBA, ele era o 12° entre os melhores jogadores da história.

Ou seja, se o principal canal de esportes do mundo, que cobre NBA há décadas, muda de ideia em suas listas, é normal que O’Neal tenha diferenças. Em 2023, por exemplo, Shaq incluiu seu nome no quinteto ideal de todos os tempos, ao lado de Magic, Kobe, LeBron e Jordan. Em entrevista o Los Angeles Times, disse que seu banco teria Allen Iverson, Stephen Curry, Isiah Thomas, Tim Duncan e Karl Malone.

Depois, O’Neal disse que o top 10 dos melhores jogadores dele na NBA teria um a mais.

“Sem desrespeito a Malone, Barkley e Karrem. É a minha lista. Mas sabe… coloque Kareem no meu segundo time”, disse, mesmo sendo 11 depois disso.

Agora, Shaq retirou do Abdul-Jabbar e ele mesmo da lista da NBA.

