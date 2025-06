Boletim de rumores e trocas da NBA (04/06/2025)

Bem-vindo à edição de 04 de junho do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Porzingis segue como maior candidato a troca no Celtics

Parece certo que o Boston Celtics vai explorar trocas para diminuir a folha salarial na offseason. Mas, em um mercado com flexibilidade financeira limitada, isso tende a ser mais difícil do que parece. Além disso, quem é o atleta que a franquia vai sacrificar da base campeã de 2024? Segundo Marc Stein, da plataforma Substack, os rivais ainda veem Kristaps Porzingis como maior candidato a sair.

O pivô tem grandes chances de ser negociado, antes de tudo, pelo seu contrato. Ele é dono de vínculo expirante de US$30,7 milhões na próxima temporada e, por isso, não representa um comprometimento de longo prazo. Outro alvo de rumores em Boston é Jrue Holiday. O armador até atrai mais interesse do que Porzingis no mercado, mas possui contrato até junho de 2028.

Josh Giddey define “valor mínimo” para renovar com Bulls

Uma das tarefas do Chicago Bulls na offseason vai ser garantir a permanência de Josh Giddey. A equipe não fechou uma extensão prévia no ano passado e, por isso, terá que enfrentar o mercado para manter o armador. E, a princípio, ele já tem um valor mínimo para ditar as negociações. De acordo com Michael Scotto, do site HoopsHype, o atleta não aceita menos de US$120 milhões em salários.

Mas é claro que o valor em que o jogador está interessado está acima disso. Ele mira um contrato nos mesmos moldes de Jalen Suggs com o Orlando Magic. Ou seja, algo em torno de US$30 milhões anuais por cinco temporadas. Nessa temporada, Giddey anotou médias de 14,6 pontos, 8,1 rebotes e 7,2 assistências em 70 partidas disputadas.

De volta aos EUA, Patrick Beverley deseja retornar à NBA

A aventura de Patrick Beverley pelo basquete europeu, de forma oficial, terminou. Mas a sua carreira no esporte vai seguir – e com os olhos voltados para a NBA mais uma vez. O armador revelou em seu podcast que deseja voltar à maior liga do mundo no segundo semestre. E, aliás, já começou a sondar possibilidades com os seus contatos na liga.

“Eu estou pronto para fazer o meu retorno à NBA na próxima temporada, pois sinto falta da liga. Já entrei em contato com alguns executivos e treinadores para pedir um convite para o período de treinos. Não preciso cobrar favores. Só me chamem para participar da pré-temporada porque sei que posso fazer o resto”, disse o especialista defensivo.

Jornalista descarta Sabonis como astro na mira do Raptors

O Toronto Raptors não costuma ser um time que movimenta o mercado. Mas a notícia de que os canadenses querem adquirir um grande nome deixou muita gente em alerta. Afinal, quem pode ser esse astro? Ninguém sabe ainda. Mas há nomes que já tem sido descartados nos últimos dias. O jornalista Doug Smith, por exemplo, crava que o pivô Domantas Sabonis não seria um dos alvos.

“Eu não ouço o nome de Domantas de alguém de dentro da organização há mais de um ano. Em primeiro lugar, para a posição, a equipe está bem satisfeita com Jakob Poeltl para as próximas duas temporadas. Ele é um ótimo jogador, certamente. Mas, por ora, não é um nome no radar de Toronto. Não é alguém em que tenham interesse hoje”, assegurou o veterano setorista do time.

Sabonis é um dos principais jogadores do Sacramento Kings. Mas, apesar do status, especula-se que possa estar frustrado com os rumos da franquia. Ele teve médias de 19,1 pontos, 13,9 rebotes e 6,0 assistências nessa temporada.

Em transição

– O armador Vasilije Micic, para começar, segue como um dos nomes mais quentes do mercado europeu. Ele nem negociou a saída do Phoenix Suns ainda, mas pode causar um leilão entre Olympiacos e Real Madrid.

– Nickeil Alexander-Walker, enquanto isso, vai entrar na agência livre em alta e com potencial de dar trabalho para o Minnesota Timberwolves. Entre os vários times que devem mostrar interesse no ala-armador, por exemplo, estaria o Magic.

– O ala-armador Alec Burks terminou a temporada no Miami Heat e, a princípio, não pensa em uma mudança de ares. Ele confirmou que gostou da passagem pelo time e, por isso, gostaria de renovar contrato para a próxima temporada.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 04/06, você lembra de Jeff Withey? Pois o ex-pivô do Utah Jazz está de malas prontas para a Indonésia e vai atuar pelo Pelita Jaya BC.

