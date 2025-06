Suns: Troca de Kevin Durant sairá antes do Draft, garante jornalista

De acordo com o jornalista John Gambadoro, da rádio Arizona Sports 98.7 FM, o Phoenix Suns vai envolver o craque Kevin Durant em uma troca antes do Draft deste ano. Ou seja, até 25 de junho, data da primeira rodada do recrutamento, o veterano estará em uma nova equipe na NBA. O futuro do ala de 36 anos é uma das grandes questões desta offseason.

Segundo o insider Shams Charania, da ESPN, jogador e franquia estão trabalhando em conjunto para uma troca que agrade às duas partes. Em 2025/26, Durant estará no último ano de contrato e vai receber US$54,7 milhões em salários. Assim, o Suns espera obter um retorno considerável pelo camisa 35.

Charania informa ainda que cinco times estão no radar do veterano: Houston Rockets, Miami Heat, Minnesota Timberwolves, New York Knicks e San Antonio Spurs. Portanto, são os destinos preferenciais do craque. Essas equipes, aliás, tiveram interesse em Durant na última trade deadline. Mas, no fim das contas, ele decidiu encerrar a temporada em Phoenix.

Publicidade

A troca de Kevin Durant é uma das várias mudanças do Suns para a próxima temporada. Dono da maior folha salarial da NBA, o time de Phoenix foi uma decepção nesta temporada. Afinal, fez uma campanha pífia e terminou apenas no 11º lugar do Oeste. Ou seja, não chegou à pós-temporada.

Leia mais!

Mesmo com o fracasso do Suns, Durant teve ótimos números na campanha: 26,6 pontos, seis rebotes e 4,2 assistências, em 62 jogos. Além disso, ele acertou quase 53% dos arremessos de quadra e 43% das bolas de três.

Publicidade

A princípo, o Rockets surge como favorito. Segundo Chris Mannix, da Sports Illustrated, Durant teria uma preferência pelo time do Texas por conta do técnico Ime Udoka. Afinal, eles trabalharam juntos no Brooklyn Nets, em 2020/21. Na ocasião, Udoka era um dos assistentes de Steve Nash.

Outro fator é que o time texano possui controle sobre três escolhas de primeira rodada do Suns (2025, 2027 e 2029). Portanto, seria o parceiro ideal em uma troca pelo camisa 35.

A troca de Kevin Durant no Suns, porém, depende de um fator: Giannis Antetokounmpo. Por enquanto, o grego não definiu se vai permanecer no Milwaukee Bucks. Desse modo, em caso de um pedido para ser negociado, é provável que a maioria dos times com interesse em Durant tentem antes o camisa 34. Portanto, o jogador de Phoenix seria um ‘plano B’.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA