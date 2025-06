Por Bronny James, Lakers pode fazer pressão em JJ Redick

A seleção de Bronny James pelo Los Angeles Lakers no último Draft da NBA foi histórica e polêmica, mas agora pode impactar o técnico JJ Redick. De acordo com o jornalista Sean Deveney, do site Heavy Sports, haverá uma pressão interna para que o filho de LeBron James ganhe mais espaço na rotação da equipe em 2025/26.

“Não acho que haja dúvidas de que esse seja o plano do Lakers. Sei que o cara é muito criticado por causa de quem é o pai dele. Mas já vimos muitas cenas de Bronny no último ano e o fato é que ele era um jogador muito melhor em abril do que em outubro. Depois, ainda melhor em julho”, disse um executivo da liga ao jornalista.

Além disso, o membro da NBA falou sobre o problema cardíaco que Bronny James teve antes de chegar à liga. Segundo o executivo, isso atrasou o desenvolvimento do jogador. Ou seja, ele teria chegado mais “cru” ao nível profissional.

“Ele tem 20 anos. Além disso, teve um ano inteiro em que seu desenvolvimento foi muito prejudicado. Mas ele sabe defender o perímetro e mostrou que sabe arremessar de três pontos. Se conseguir mostrar que não foi um acaso, vai começar a ter dez, 15 minutos por noite. Isso porque o time vai sentir que pode confiar nele. Bronny pode até ser titular na próxima campanha”, avaliou.

Sob o comando de JJ Redick, Bronny James disputou 27 jogos, sendo um como titular e somou 181 minutos pelo Los Angeles Lakers. Como resultado, terminou seu primeiro ano na NBA com médias de 2.3 pontos, 0.8 assistência e 28.1% em bolas de três. Por outro lado, conseguiu bom destaque na G League.

Na liga de desenvolvimento, o jovem armador teve médias de 21.9 pontos, 5.4 assistências, 5.2 rebotes e 1.9 roubo de bola. Além disso, converteu 44.3% dos arremessos de quadra, sendo 38% do perímetro.

O jornalista, então, levantou a polêmica sobre Bronny ter sido selecionado apenas por ser filho de LeBron. Em sua avaliação, o início da sua trajetória colocou dúvidas. Entretanto, o jornalista reconheceu a evolução do atleta ao longo da temporada.

“No início do ano, foi assim que as coisas pareceram acontecer. Bronny James teve dificuldades na Summer League, em suas raras aparições na NBA e no início da G League. Mas, lentamente, ele começou a ganhar ritmo. Assim, mostrou um pouco do que se poderia esperar dele: energia, defesa e uma boa tentativa de três pontos”, finalizou.

Vale lembrar que JJ Redick teve algumas opções para a posição de armador. A principal delas é Luka Doncic. Atrás do astro, na rotação, há Gabe Vincent e Jordan Goodwin. Enquanto isso, Austin Reaves e Shake Milton foram outras opções de perímetro do Lakers em 2024/25.

