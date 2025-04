Bronny James reflete sobre primeiro jogo como titular na NBA

O Los Angeles Lakers perdeu seu último jogo da temporada para o Portland Trail Blazers, no domingo (13). No entanto, o time já foi para a rodada com a terceira posição da Conferência Oeste garantida. Então, o técnico JJ Redick aproveitou para dar minutos a jogadores menos utilizados. Como resultado, Bronny James fez sua primeira partida como titular na NBA.

O novato do Lakers começou ao lado de Dalton Knetch, Shake Milton, Markieff Morris e Alex Len. Assim, o time de Los Angeles foi superado por 109 a 81. Apesar do revés, Bronny James comemorou e avaliou sua primeira aparição como titular na NBA.

“Senti que melhorei. Cresci como jogador e como pessoa. Ainda há muito trabalho a ser feito. Sinto que minha progressão tem sido lenta, mas estou melhorando a cada dia. A preparação e o pensamento no jogo… estou pronto para ter a mente aberta e aprender a cada partida”, disse o camisa 9.

James esteve em quadra por 38 minutos contra o Blazers. Entretanto, não teve boa produção ofensiva. Isso porque anotou apenas quatro pontos ao converter dois arremessos em dez tentativas. Mas conseguiu seis assistências, além de três rebotes. Na defesa foi mais participativo e mostrou boa agressividade.

Em sua temporada de estreia, o filho de LeBron James teve médias de 2.3 pontos, 0.7 rebote e 0.8 assistência. Ele converteu 33.1% dos arremessos de quadra, sendo 18.1% do perímetro. Ao todo, foram 27 jogos disputados em 2024/25 na NBA, com 6.7 minutos por jogo. Sua melhor aparição foi em vitória sobre o Milwaukee Bucks, no fim de março. Na ocasião, anotou 17 pontos e cinco assistências.

Por outro lado, fez 11 jogos na G League e obteve bons números. Com mais de 34 minutos em quadra, teve médias de 21.9 pontos, 5.2 rebotes, 5.4 assistências e 44% nos arremessos.

Por fim, a primeira temporada de Bronny James na NBA teve muitas críticas. A mais recente polêmica envolveu o analista Stephen A Smith, da ESPN. Após comentários sobre o armador, LeBron saiu em defesa do filho. Então, jovem falou sobre a repercussão das falas e avaliou seu primeiro ano na liga.

“Desde que sou novo eu escuto algumas coisas. Na minha cabeça, o pensamento é sempre de escutar por um ouvido e deixar sair pelo outro. Eu sempre tento vir trabalhar, continuar meu desenvolvimento e ser uma presença positiva. Mas é claro que você não fica feliz. Então, tento me alimentar disso de uma certa forma. As pessoas acham que você é um robô e não vai sentir nada, mas é claro que isso não é verdade”, explicou.

