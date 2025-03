Charles Barkley detona Lakers por Bronny James

O analista da TNT, Charles Barkley, não concorda com a forma como o Los Angeles Lakers tem desenvolvido Bronny James. Apesar das boas partidas do jovem armador, o ex-craque da NBA apontou que o filho de LeBron James deveria focar apenas na G League nesta temporada. Desse modo, criticou que JJ Redick esteja o colocando no banco, onde não pode evoluir.

“Eu desejo nada além do melhor para Bronny James. Porém, ele deveria estar na G League para melhorar como jogador. Para que ele e LeBron possam jogar juntos, mas ele deveria estar na G League. Ninguém melhora sentado no banco”, considerou Barkley, no Dan Patrick Show.

O comentário de Barkley sobre Bronny ocorre após a polêmica em torno de Stephen A. Smith. O analista da ESPN chegou a detonar o armador do Lakers. Segundo ele, o jovem só estaria na NBA por ser filho de LeBron. A fala, desse modo, irritou o camisa 23, que chegou a confrontar o comentarista em um pós-jogo.

A crítica de Smith foi feita após o duelo entre Lakers e Philadelphia 76ers. Em 15 minutos de quadra, Bronny James teve uma atuação para se esquecer. Ele, afinal, errou as cinco tentativas de arremesso e cometeu cinco erros de ataque. Além disso, terminou como defensor de Tyrese Maxey, que marcou 43 pontos.

Para Charles Barkley, as críticas em meio à atuação foram culpa do Lakers, que expôs Bronny James.

“Eu acho que Stephen A. queria dizer para não colocarem esse garoto com homens crescidos da NBA. Deviam mandá-lo para a G League, onde ele pode melhorar como jogador. Mas, como eu disso, o Lakers não deveria tê-lo colocado nessa situação. Bronny deveria passar o ano todo na G League”, acrescentou Barkley.

Bronny James, inclusive, tem mostrado potencial quando joga na G League. Pelo South Bay Lakers, o jovem armador disputou 11 partidas, com médias de 21,9 pontos, 5,3 rebotes e 5,3 assistências. Além disso, ele converte 38% das tentativas de três pontos.

Por fim, entre as atuações, a mais memorável aconteceu no início desta semana. Diante do Santa Cruz Warriors, afinal, ele marcou 39 pontos e liderou a vitória por 122 a 118. Assim, após o duelo, Bronny James garantiu que seu lugar é na NBA.

“Quero provar que meu lugar é na NBA. É só isso que estou tentando. Muitas pessoas dizem que não, mas eu venho, trabalho todos os dias, tento melhorar e me provar. É incrível poder calar toda a crítica que recebo e continuar seguindo em frente”, disse Bronny.

