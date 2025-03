Expansão para Las Vegas e Seattle não é prioridade da NBA, diz jornalista

De acordo com Brian Windhorst, da ESPN, a expansão da NBA para cidades como Las Vegas e Seattle deixou de ser uma prioridade. Isso porque o foca principal da liga é a criação de um torneio na Europa. Nesta semana, Adam Silver se reuniu com representantes da FIBA para projetar detalhes da nova competição. Então, o jornalista aproveitou o tema para relembrar os rumores de novos times nos Estados Unidos.

“Esse plano não é sobre colocar times da NBA na Europa. Eles querer criar uma liga que é administrada pela NBA na Europa. Las Vegas e Seattle ainda não estão na conversa. Agora, estão mais focados em criar uma liga europeia do que em expandir nos EUA”, disse Windhorst.

Publicidade

A expansão da NBA com criação de times em Las Vegas e Seattle ganhou força na última temporada. O tema foi pauta em diversas entrevistas de Adam Silver, comissário da liga. Inclusive, durante as finais entre Boston Celtics e Dallas Mavericks, ele deu fortes indícios que o projeto estava em andamento.

Silver citou que ainda não é algo que acontecerá tão cedo, mas que, com tudo mais consolidado, a liga deve começar a pensar em novas equipes. Na conversa, ele revelou Seattle e Las Vegas como as principais cidades cotadas. Da mesma forma, lembrou da Cidade do México como um bom mercado a ser avaliado.

Publicidade

Leia mais!

“Houve alguma discussão sobre um retorno de Seattle à liga, é algo em potencial. Também temos Las Vegas, eles estão muito interessados em obter um time da NBA. Por fim, a Cidade do México também é uma opção futura. Mas não são só elas, várias outras cidades nos procuraram para sediar uma franquia. Temos muitos interessados. E estou falando dos EUA e Canadá”, garantiu o comissário à época.

O projeto para ter uma franquia da NBA em Las Vegas fez com que grandes nomes do basquete e empresas se mostrassem interessadas. O principal deles é LeBron James. O astro já deixou claro que é um sério pretendente a comprar a provável equipe da cidade. Enquanto isso, a Red Bull, gigante no ramo de energéticos, também foi mencionada.

Publicidade

Enquanto isso, Seattle já teve uma experiência positiva na liga. Isso porque o Supersonics foi um time com grande torcida e revelou estrelas como Kevin Durant, por exemplo. A cidade, além disso, tem o Seattle Storm, na WNBA, sempre com bons públicos. O mesmo vale para Las Vagas que tem o Aces na liga feminina.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA