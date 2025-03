NBA e FIBA detalham nova liga de basquete na Europa

A NBA e a FIBA estão perto de uma nova liga de basquete na Europa. Na quinta-feira (27), o comissário Adam Silver e o secretário-geral da Federação, Andreas Zagklis, realizaram uma coletiva para detalhar o projeto. Segundo a ESPN, a ideia do torneio é rivalizar com a EuroLiga e ampliar as receitas no continente.

“O basquete é o segundo esporte mais popular da Europa. É amplamente popular, com centenas de milhões de fãs. Cerca de 15% dos jogadores da NBA são da Europa. Cinco dos nossos últimos seis MVPs foram europeus. Mas há uma grande diferença entre o interesse no esporte e como operamos uma liga aqui na América do Norte”, disse Silver.

Antes da coletiva, NBA e FIBA passaram por reuniões com os times da liga dos EUA. Segundo Silver, aliás, os donos mostraram entusiasmo em investir na Europa. Em relação à Federação, o secretário apontou que houve uma votação unânime a favor do torneio.

Por enquanto, não há datas para a nova liga de basquete na Europa. Porém, alguns pontos já foram falados. Um deles é que o torneio seguirá as regras FIBA e não da NBA. Portanto, serão jogos de 40 minutos. Por outro lado, haverá um teto salarial, sendo algo que não existe fora dos EUA.

Em relação aos times, seriam 16 equipes, com 12 membros fixos. As outras quatro vagas, enquanto isso, seriam abertas para demais equipes da Europa. Algo que o comissário da NBA enxerga apoio, graças à parceria com a FIBA.

“A resposta do mercado tem sido muito positiva. Seja por parte dos parceiros de mídia, pesquisas de opinião, discussões diretas com a FIBA, agências de publicidade e outros clubes na Europa. Assim, muitos deles estão empolgados com a chance dessa experiência para o basquete na Europa”, acrescentou Silver.

O secretário da FIBA, inclusive, acha que grandes times do basquete na Europa podem se aliar à NBA. Entre eles, Real Madrid, Barcelona e Bayern. A Federação vê nessa aliança uma chance de ampliar ainda mais os resultados da futura liga.

“Vamos ter um amplo diálogo”, disse Zagklis. “Quero deixar claro que nossa postura, ao menos falando pela FIBA, é de abertura nesses assuntos. É muito importante termos essas conversas para o bem dos fãs e para o crescimento do esporte”.

Por fim, diante do que já foi apresentando, NBA e FIBA devem alinhar os ajustes finais para encaminhar o projeto. Entre eles, discutir se as equipes serão criadas do zero e quais cidades seriam selecionadas para sediar as franquias.

“Estamos avaliando as arenas já existentes na Europa. Mas, ao mesmo tempo, vemos uma chance de construir novas no continente. Então, esse pode ser um incentivo para potenciais donos de times. Ou então, de clubes que já existem”, finalizou Silver.

