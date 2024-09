Com expansão da NBA para Seattle e Las Vegas, entenda como ficariam as Conferências

A expansão da NBA parece uma realidade cada vez mais próxima, com o favoritismo das cidades de Seattle e Las Vegas para receber novos times. Mas com essa informação, um questionamento inevitável surge em todos os fãs da liga. As duas cidades estão no extremo Oeste dos EUA, neste caso, ambas equipes entrariam na Conferência Oeste. Mas quem seria o time a mudar de conferência para que a conta possa bater no final, com 16 em cada lado?

Em texto publicado pelos jornalistas Tim Bontemps, Brian Windhorst e Kevin Pelton, do canal ESPN, algumas explicações e possibilidades foram mostradas.

Basicamente, três equipes teriam a maior chance de sair da Conferência Oeste em direção ao Leste. Elas são: Minnesota Timberwolves, Memphis Grizzlies e New Orleans Pelicans. As questões da geografia dos EUA deixam a questão ainda mais divertida.

Minnesota é a cidade que está mais a Oeste do mapa estadunidense, em relação a Memphis e New Orleans. Mas as distâncias são um problema. A cidade está isolada no mapa, pouco próxima a qualquer outra equipe. Para se ter uma noção, a cidade mais próxima da franquia no lado Oeste é Denver. Enquanto isso, cinco cidades de times do Leste estão mais próximas do que o Nuggets, elas são: Chicago, Cleveland, Milwaukee, Detroit e Indiana.

Além disso, o Toronto Raptors está exatamente a mesma distância do que o Denver Nuggets no mapa, mesmo que em outro país. Então, pelas distâncias de outros times mais do que sua própria localização, o Minnesota Timberwolves seria o grande favorito para mudar de Conferência, de acordo com a ESPN.

Memphis Grizzlies e New Orleans Pelicans, como já dito, também são possibilidades nesse sentido. Mas há uma grande proximidade dessas equipes em relação a quatro times: Houston Rockets, Dallas Mavericks, San Antonio Spurs e Oklahoma City Thunder. Então, faz mais sentido que ambos fiquem no Oeste. Mas isso não está garantido.

Então, assim ficariam as conferências em caso de expansão da NBA para Seattle e Las Vegas, caso a projeção da ESPN esteja correta.

Leste

Atlanta Hawks

Boston Celtics

Brooklyn Nets

Charlotte Hornets

Chicago Bulls

Cleveland Cavaliers

Detroit Pistons

Indiana Pacers

Miami Heat

Milwaukee Bucks

Minnesota Timberwolves

New York Knicks

Orlando Magic

Philadelphia 76ers

Toronto Raptors

Washington Wizards

Oeste

Dallas Mavericks

Denver Nuggets

Golden State Warriors

Houston Rockets

Equipe de Las Vegas

Los Angeles Clippers

Los Angeles Lakers

Memphis Grizzlies

New Orleans Pelicans

Oklahoma City Thunder

Phoenix Suns

Portland Trail Blazers

Sacramento Kings

San Antonio Spurs

Utah Jazz

História de OKC e Seattle

Aliás, Oklahoma City Thunder é um time que será afetado com a expansão. Afinal, a franquia substituiu o Seattle SuperSonics em 2008, quando houve uma realocação com mudança de nome e cidade. Por se tratar de uma realocação, o Thunder herdou a história do Sonics. Oficialmente, OKC tem um título da NBA que foi ganho por Seattle em 1979.

No entanto, há um acordo que foi feito nesse processo há alguns anos. Caso o Sonics retornasse à NBA em algum momento da história, o histórico da franquia seria repassado ao time original. Portanto, o Sonics retornaria como campeão da liga. Oklahoma já faz essas distinções, sobretudo quando o assunto é estatísticas. Um exemplo, é que Russell Westbrook é o líder de assistências na história da franquia, e não Gary Payton, como seria se o time contasse os números de Seattle.

Mudança nas divisões

Caso Seattle e Las Vegas sejam as escolhidas para a expansão da NBA e Minnesota vá para o Leste, a mudança nas divisões deve ser mínima. A divisão do Pacífico, que conta com Lakers, Warriors, Suns, Clippers e Kings, ganharia um sexto membro com a equipe de Vegas. Enquanto a divisão do Noroeste, que tem Nuggets, Blazers, Timberwolves, Thunder e Blazers, substituiria Minnesota por Seattle.

Por fim, é provável que a equipe de Anthony Edwards entrasse na divisão Central do Leste. Então, ao lado de Cavaliers, Bulls, Pacers, Pistons e Bucks.

México?

Ao longo dos anos, a NBA demonstrou interesse em contar com uma equipe em solo mexicano, assim como tem no Canadá com o Raptors. Caso Vegas ou Seattle não sejam escolhidos, a principal alternativa seria uma franquia na Cidade do México.

Ainda assim, pouco mudaria em termos de composição, já que a cidade está bem próxima do Texas, e também entraria no Oeste da liga. Isso manteria várias das mudanças atuais que são projetadas por fontes ao redor da liga e pela própria ESPN.

Montreal, Vancouver, Kansas City, Kentucky e Louisville, são outras possibilidades. Mas essas tem chances menores do que as três favoritas.

Copa da NBA

Essa é uma novidade legal. O aumento de 30 para 32 equipes não alteraria o atual formato da disputa da liga em si. Afinal, dez times jogam ao menos o play-in por conferência a cada ano. Isso são dois terços de toda a NBA. Mas é provável que o atual formato da Copa da NBA mudasse. E, aliás, para algo que conhecemos muito bem.

O atual formato é de seis grupos de cinco times, com quatro jogos na fase inicial. Caso a expansão da NBA se confirme, com Seattle e Las Vegas ou outras cidades, o formato mudaria para como foram jogadas as últimas Copas do Mundo de Futebol.

Ou seja, 32 times divididos em oito grupos de quatro franquias. Isso poderia levar a dois classificados, com uma data a mais de jogos de eliminação em relação ao modelo atual. Ou também a diminuição das datas da copa, com os líderes de cada grupo avançando direto para as quartas de final.

Quando vai acontecer?

Vários grupos tem mostrado interesse em ser donos de futuras novas franquias. Desde jogadores como LeBron James e Stephen Curry, a empresas como a Red Bull. Mas a liga tem trabalhado com bastante cautela para garantir que a mudança será lucrativa para ela.

Em sua última entrevista, o comissário da NBA Adam Silver, demonstrou bastante cautela, apesar de admitir o interesse na questão.

“Não houve muita discussão recente sobre expansão. Não por falta de interesse, mas porque dissemos aos potenciais candidatos que ainda não estamos prontos. Dissemos ao nosso conselhos que planejamos abordar isso nesta temporada, mas ainda não estamos pronto. Há interesse no processo, mas acho que ainda não tomamos decisões específicas sobre mercados”, explicou.

O mais provável é de que isso possa enfim se concretizar na temporada 2027/28. Ou seja, daqui há três anos. A ESPN cita que a liga também trabalha com as chances de fazê-lo em 2026/27. Mas o cenário tornou-se improvável nos últimos meses.

Esse é um prazo maior do que o que ocorreu na última expansão. A liga anunciou que estava pensando nisso pela última vez em 2002, e na campanha de 2004/05, o Charlotte Bobcats entrou na NBA. Os contextos são diferentes e Silver espera ser certeiro para fazê-lo. É bom lembrar que as primeiras falas dele sobre o tema aconteceram na “bolha” de 2019/20.

