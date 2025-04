Técnico do Bulls é eleito para o Hall da Fama

O técnico do Chicago Bulls, Billy Donovan, será eleito para o Hall da Fama da NBA. O veterano está entre os nomes indicados à classe de 2025 do Naismith Basbetball Hall of Fame. Com seu nome já antecipado entre os vencedores, ele será o terceiro treinador da história da franquia a receber a honraria.

Donovan, porém, não foi indicado ao Hall da Fama por seu trabalho no Bulls. Apesar de estar na franquia há cinco anos, ele vencerá o prêmio por seus feitos na carreira como técnico universitário. Pelo Flórida Gators, afinal, o treinador conquistou títulos nacionais seguidos em 2006 e 2007. Somente três outros técnicos do basquete masculino alcançaram o feito.

Aos 59 anos, o técnico do Bulls é um dos maiores na história da NCAA. Ao todo, ele tem 502 vitórias e 206 derrotas em 21 temporadas pelas universidades de Marshall e Flórida. Além disso, foi eleito Técnico do Ano da SEC três vezes.

Publicidade

“Sou grato pela seleção e estou realmente honrado por estar aqui. Quando entrei no basquete, pelo menos no meu caso, nunca imaginei que um dia estaria sendo indicado ao Hall da Fama. Eu fazia isso porque amava o jogo, e hoje me sinto honrado, agradecido e grato a tantas pessoas que tiveram um papel importante na minha vida”, disse o técnico do Bulls.

Assim, Donovan se torna o quarto técnico do Bulls a chegar ao Hall da Fama. Os demais foram Phil Jackson, Doug Collins e Jerry Sloan.

Leia mais!

Embora não tenha a carreira dos demais nomes do Bulls na NBA, o técnico vem tido sucesso desde que chegou à liga. Desde 2015, entre Oklahoma City Thunder e Chicago, ele acumula 434 vitórias e 361 derrotas em dez temporadas. Além disso, Donovan chegou aos playoffs seis vezes, ainda com três aparições no play-in.

Publicidade

Então, o técnico do Bulls se junta a grandes nomes do basquete entre os indicados ao Hall da Fama. O primeiro premiado foi Carmelo Anthony, por sua carreira de sucesso entre Denver Nuggets, New York Knicks e Thunder. Dwight Howard também ganhará a honraria. Além deles, Sue Bird, Maya Moore e Sylvia Fowles estão na lista.

Com o técnico do Bulls entre os premiados, por fim, a cerimônia do Hall da Fama 2025 ocorre em 6 de setembro, em Massachusetts.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA