Boletim de rumores e trocas da NBA (14/09/2024)

Bem-vindo à edição de 14 de setembro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Hawks segue interessado em “despachar” De’Andre Hunter

A pré-temporada está para começar, mas De’Andre Hunter ainda não parece seguro no elenco do Atlanta Hawks. A equipe tentou negociá-lo durante a offseason inteira e não deve parar ainda. Segundo Tim MacMahon, da ESPN, os dirigentes da Geórgia seguem as tentativas de despachar o ala. A tendência é que, a princípio, ele esteja disponível para trocas até o início da próxima campanha.

“Nós estamos em uma discussão hipotética, mas vamos nos basear em uma situação concreta. Todos sabem que Atlanta vem tentando repassar o contrato de De’Andre há algum tempo. Ele não é um ativo financeiro, pois tem US$70 milhões a receber pelas próximas três temporadas. No entanto, pode ser um reforço para alguém que assuma esse custo, como o Los Angeles Lakers”, especulou o jornalista.

Montrezl Harrell tenta retomar carreira na Austrália

O pivô Montrezl Harrell está de volta às quadras depois de uma temporada contundido. Mas, por enquanto, não vai atuar no basquete norte-americano. De acordo com Olgun Uluc, da ESPN, ele assinou contrato de curta curação com os australianos do Adelaide 36ers. Chega para substituir o lesionado Jarell Martin, mas, se provar-se em forma, pode ter o vínculo estendido pelo resto do ano.

O veterano está afastado das quadras desde agosto de 2023, por causa de grave lesão no joelho. Ele rompeu o menisco e o ligamento cruzado anterior durante as férias. No entanto, depois de participar de alguns treinos para equipes da liga dos EUA, provou estar recuperado. Harrell acumula médias de 12,1 pontos e 5,0 rebotes na carreira.

Jae Crowder pode participar da pré-temporada do Kings

O Sacramento Kings segue de olho em jogadores veteranos para reforçar o seu elenco de pré-temporada. E o nome da vez agora é Jae Crowder. Segundo Sean Cunningham, da rede FOX, o experiente ala vai fazer um treino fechado para o time. A expectativa é que seja contratado, como resultado, caso se saia bem diante dos dirigentes do time.

A equipe californiana já trouxe atletas como Isaiah Thomas e Will Barton, por exemplo, para atividades semelhantes. Nenhum deles ainda foi contratado, mas todos seguem monitorados pela franquia. “Assim como Thomas, Jae deve se juntar a jogadores do Kings em Sacramento para algumas atividades competitivas”, detalhou Cunningham.

Nets mantém alta pedida para troca de Cameron Johnson

Cameron Johnson foi alvo de rumores de trocas desde a reabertura do mercado, mas nada aconteceu. O Brooklyn Nets, assim, caminha para tê-lo no elenco no começo da pré-temporada. Rumores apontam que várias equipes teriam interesse em uma troca pelo ala. Então, qual será o problema? De acordo com Brian Lewis, do jornal New York Post, a exigência dos nova-iorquinos é o trava as negociações.

“A franquia possui uma alta pedida constante por Cameron desde o início da offseason. Isso explica, por enquanto, o motivo de sua presença no elenco ainda. E o fato é que não sabemos, no fim das contas, se ele se encaixa nos planos da equipe”, afirmou o jornalista. O Lakers e o Orlando Magic, por exemplo, seriam interessados na aquisição do atleta de 28 anos.

Johnson foi titular em 47 de 58 jogos disputados pelo Nets na última temporada. O ala registrou médias de 13,4 pontos e 4,3 rebotes em quase 28 minutos de ação por noite. Além disso, converteu mais de 39% dos seus arremessos de longa distância.

Em transição

– O ala Jordan Schakel, para começar, vai participar do período de pré-temporada do Boston Celtics. Ele assinou um contrato de exibição com os atuais campeões da NBA, mas tem chances remotas de ficar em longo prazo.

– Jarrett Culver, enquanto isso, é o novo contratado do Orlando Magic para os treinos de preparação. O experiente ala-armador, depois de quase dois anos, retorna à NBA fechando um vínculo não garantido com o time da Flórida.

– Por sua vez, o armador Ryan Arcidiacono não deve retornar ao elenco do New York Knicks na próxima temporada. A franquia planeja manter a última vaga aberta e, com isso, a permanência do atleta torna-se inviável.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 14/09, você lembra de Tremont Waters? Pois o ex-armador do Celtics vai disputar a próxima temporada com os chineses do Shaghai Sharks.

