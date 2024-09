Jonathan Kuminga pode ficar sem contrato máximo no Warriors

A extensão de contrato de Jonathan Kuminga com o Golden State Warriors ainda é incerta enquanto os lados não se aproximam de um acordo. De acordo com Anthony Slater, do site The Athletic, a franquia não está disposta a ceder um contrato máximo ao jovem. Vale lembrar que o prazo final para a negociação é dia 21 de outubro. Caso não haja acordo, ele se tornará um agente livre restrito ao fim de 2024/25.

“Um contrato máximo está praticamente fora de questão. O Warriors não está disposto. Algo como o que Franz Wagner recebeu do Orlando Magic por exemplo (US$224 milhões por cinco anos) não deve acontecer. É provável que o valor, aliás, não se aproxime desse montante anual de contrato, que seria em torno de US$44.8 milhões”, garantiu o jornalista.

Segundo Slater, uma junção de fatores levam Golden State a não se comprometer de forma tão radical em um primeiro momento. Entre eles estão a posição de Kuminga, que não parece no quinteto titular para 2024/25 e também dos benefícios da agência livre restrita do jogador. O Warriors pode, afinal, igualar qualquer oferta que ele receba.

Kuminga foi o quarto jogador com mais minutos no Warriors de 2023/24 e o terceiro com mais arremessos. Mas, após uma lesão de Kuminga, Golden State terminou a campanha com a entrada de Trayce Jackson-Davis no quinteto. Isso pode ser um caminho a se seguir para a franquia, de acordo com o jornalista. Então, sua disputa por minutos será com Andrew Wiggins.

A grande questão, no entanto, é que o técnico Steve Kerr ainda não tem certeza se pode utilizá-lo como um ala de ofício. O mais provável seria vê-lo atuando de ala-pivô, ao Wiggins, e com Draymond Green de pivô. Então, as incertezas em relação a importância de Jonathan Kuminga no próximo ano do Warriors, afastam as chances de um contrato que tenha mais haver com suas pedidas atuais para uma renovação.

Por outro lado, o jornalista ainda acredita que um acordo que o remunere bem ainda pode acontecer.

“Um meio termo razoável para essa situação atualmente seria algo em torno de US$30 milhões anuais. Até porque, os valores atuais podem envelhecer muito bem, afinal o teto salarial vai crescer em grande forma por muitos anos. Então, isso pode se tornar uma pechincha em algum tempo. Então, apesar de um acordo máximo não estar próximo, não é uma situação em que uma extensão não possa acontecer até lá”, explicou.

Outro jovem que também não tem conversar avançadas com a franquia é o ala Moses Moody. Com dificuldades para se consolidar na rotação do Warriors desde que foi escolhido no Draft, ele também pode se tornar um agente livre restrito após 2024/25. Portanto, além de Jonathan Kuminga o Warriors terá mais esse contrato para definir.

De olho no mercado

A palavra-chave em San Francisco no momento é flexibilidade. Slater afirma que a equipe quer ter a melhor situação possível para negociar por estrelas na próxima trade deadline.

“Ser flexível com contratos negociáveis é o que o Warriors quer agora mais do que tudo. A franquia não quer estar em uma posição ruim quando a trade deadline chegar. Isso aconteceu no último ano e trocas que melhorassem o elenco não aconteceram. Além disso, pessoas da franquia veem o fator como decisivo para não ter conseguido Paul George ou Lauri Markkanen nesse mercado. Mas agora com todos os jovens e escolhas de Draft à disposição, a equipe quer estar em posição de fazer uma grande oferta”, concluiu.

Após perder Klay Thompson e Chris Paul para Dallas Mavericks e San Antonio Spurs, Golden State se reforçou com alguns jogadores de rotação. Casos de Buddy Hield, De’Anthony Melton, Kyle Anderson e Lindy Waters. O foco da franquia segue sendo maximizar o fim da carreira de Stephen Curry para conseguir mais um título. O armador assinou um terceiro ano em seu atual contrato nessa offseason, por mais de US$62 milhões.

