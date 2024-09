Ex-técnico do Warriors discute saída de Klay Thompson: “Só há lealdade de um lado”

A notícia da saída de Klay Thompson do Golden State Warriors causou um baque no ex-técnico Mark Jackson. Ele comandou o ala-armador em suas quatro temporadas iniciais na equipe e, com isso, ajudou em sua ascensão como um astro da NBA. É uma jornada que relembra, sobretudo, com carinho. Por isso, ele sente que a condução do processo de saída do ala-armador não fez jus à sua história na organização.

“Eu acho que, em um mundo ideal, Klay encerraria a sua carreira com Golden State. Mas essa liga é um negócio e a lealdade só funciona de um lado. Não digo isso como crítica à franquia porque os esportes como um todo são assim. Ninguém ganha contrato vitalício, por exemplo, pelos serviços prestados no basquete. Infelizmente, as coisas são assim”, lamentou o ex-armador, em entrevista à rádio Sirius XM.

A saída de Thompson do Warriors foi o resultado de um longo processo de deterioração da relação entre as partes. As negociações frustradas do novo contrato, nesse sentido, foram só o ponto final. Esse “racha” já se estendia desde que os lados não fecharam a extensão prévia do vínculo. Então, durante a temporada, a perda da titularidade deixou o mal-estar do ala-armador ainda mais evidente.

“A verdade é que, por mais importante que seja, o time acertou em deixar Klay sair. Ele vai ser um excelente reforço para Dallas Mavericks, então aposto que vai ficar bem. É claro que é triste que não encerre a carreira em Golden State, mas esse é o nosso mundo. O mais importante é que nós estamos orgulhosos de tudo o que conseguiu fazer”, garantiu o hoje comentarista.

Evolução

Como técnico do Warriors, Mark Jackson conheceu um Klay Thompson bem diferente do jogador que vemos agora. O garoto selecionado no draft de 2011, a princípio, era muito calado. O então reserva não dava sinais de que viria a ser uma liderança de uma equipe multicampeã da liga. A evolução do atleta em termos de comportamento é o que mais impressiona o all-star da NBA em 1989.

“Quando selecionamos Klay no recrutamento, ele era muito diferente. Nem respondia as mensagens no grupo dos jogadores, pois não era comunicativo. Estamos falando de um dos jogadores que, hoje, protagonizam as melhores entrevistas da liga. É incrível como evoluiu nesse quesito e, por isso, o orgulho que eu sinto dele é enorme”, contou o ex-armador do Indiana Pacers.

Jackson fica feliz com o que vê agora porque sempre enxergou o potencial de Thompson além da quadra. “Klay sempre foi capaz de falar, obviamente, mas nunca se sentiu confortável para isso. Agora, esse cara discute com eloquência o que é ser campeão e escrever história nesse esporte. Tenho sorte de ter sido seu técnico e, acima de tudo, ser seu amigo”, completou.

Nova chance

O Warriors foi a primeira experiência de Jackson como treinador na liga. Ele assumiu o cargo depois de se destacar como um dos comentaristas da ESPN, assim como ocorre com JJ Redick agora. Mas, desde a saída do time, ele nunca teve outra oportunidade. Voltou a ser analista da NBA até a temporada passada. No entanto, agora, sente o chamado da beira da quadra mais uma vez.

“É frustrante que nunca tenha tido outra oportunidade, mas estou ansioso para voltar a treinar. Sei que posso impactar a vida de jogadores e vencer jogos à beira da quadra com a minha experiência. Sinto que tive sucesso em Golden State, pois estabelecemos uma cultura vencedora que daria frutos em seguida. Não importa se vai ser NCAA ou NBA, mas quero outra oportunidade de ser técnico”, cravou o veterano.

