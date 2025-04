Apesar de vitória do Lakers, JJ Redick critica time nos playoffs

JJ Redick não está satisfeito com o Los Angeles Lakers nos playoffs. Apesar da vitória no Jogo 2, o técnico deixou claro que o time ainda precisa melhorar para brigar por coisas maiores. Em especial, no ataque. Isso porque o elenco marcou somente 95 pontos no duelo de terça-feira (22).

“As imagens mostraram que não fomos muito bem no ataque”, disparou JJ Redick.

O Lakers de fato tem tido dificuldades ofensivas nos playoffs. No Jogo 1, o time marcou só 94 pontos e foi derrotado pelo Timberwolves. No duelo seguinte, por sua vez, foram somente 94 pontos. sendo bem abaixo da média de 113.4 na fase regular. Além disso, a equipe teve 45.3% nos arremessos gerais e apenas 20.7% nas bolas de três.

Apesar dos poucos pontos, Redick conseguiu ajustar a defesa do Lakers. Enquanto no Jogo 1 o time sofreu 117 pontos do Wolves e permitiu 21 cestas de três, no Jogo 2 foram apenas 85 pontos do adversário e cinco arremessos do perímetro.

Segundo JJ Redick, o Lakers conseguiu ser mais físico no segundo jogo dos playoffs.

“Fomos muito físicos esta noite, assim como eles. Acho que os playoffs exigem outro nível. E, como eu disse antes da partida, nós do Lakers demoramos cerca de dois períodos e meio no Jogo 1 para chegar nesse nível de fisicalidade”, acrescentou Redick.

Por fim, Redick comentou sobre a bronca que deu no elenco do Lakers no terceiro quarto. Embora o time estivesse ganhando, o técnico ganhou repercussão nos EUA por ter gritado com o time. Nas imagens, é possível identificar ele dizendo: “Que por** vocês estão fazendo?”.

“Fiz isso em algumas partidas este ano. Porém, não é algo que eu queira fazer. Não é algo com o qual eu me sinta à vontade. Mas acho que hoje foi simplesmente sobre ligar novamente o interrupto de urgência”, completou Redick.

Após a bronca, o Lakers conseguiu segurar o jogo para vencer o Timberwolves no Jogo 2 dos playoffs. O destaque da equipe de Los Angeles foi Luka Doncic, que registrou 31 pontos, 12 rebotes e nove assistências. LeBron James, por sua vez, teve 21 pontos, 11 rebotes e sete assistências.

Agora, a série de playoffs entre Lakers e Timberwolves chega ao Target Center. O Jogo 3, portanto, está marcado para esta sexta-feira (25), às 22h30 (horário de Brasília).

