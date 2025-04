Dono do Mavericks descarta demitir Nico Harrison

O GM Nico Harrison não será demitido pelo dono do Dallas Mavericks. Ao menos, por enquanto. Apesar de tudo o que envolveu a troca de Luka Doncic e a queda do play-in, Tim MacMahon, da ESPN, informou que Patrick Dumont deseja seguir com o dirigente ao seu lado. No entanto, deve contratar um reforço para o executivo a partir desta offseason.

“Tem gente ao redor da NBA que fiz a Dumont: ‘Você precisa demitir Nico Harrison. Essa é a única forma de começar o processo de cura com os fãs do Mavericks. Porém, ele ainda não chegou nessa ponto. A era do ‘Confiamos em Nico’ acabou, mas ele quer que Harrison traga um executivo experiente. Então, acho que o dono do Mavs percebeu que precisa de mecanismo de supervisão que não existiam antes”, informou MacMahon.

A notícia do jornalista da ESPN mostra que o dono do Mavericks vem chegando ao limite com Harrison. Embora ainda não queira demití-lo, Dumont vê que o GM não tem mais condições de conduzir o time de Dallas sozinho. Assim, vai ter uma espécie de supervisor a partir de 2025/26.

A postura do empresário, assim, tem mudado nos últimos meses. De início, ele apoiou Nico Harrison pela troca de Luka Doncic. Porém, a reação negativa da torcida, com mensagens de ‘Fora, Nico’ e boicote aos jogos de Dallas, mudou a visão de Dumont, segundo Tim Cato, do The Athletic.

“O dono do Mavericks não vê mais Nico Harrison como uma figura com expertise irrepreensível no basquete. Ele se sentiu frustrado por Harrison não tê-lo avisado ou por não ter conhecimento da indignação da torcida após a troca. Isso teve influência na decisão de Dumont em fazer o GM comparecer ao evento fechado para a imprensa na semana passada. Algo que ele não queria”, disse o jornalista.

Para MacMahon, por fim, as mudanças de Dumont mostram que ele começou a entender de vez o mercado da NBA. Isso porque, embora ele tenha confiado em Harrison, o jornalista entende que ele não imaginou o impacto financeira que a saída de Doncic poderia gerar. Segundo o jornalista, o Mavs pode perder até US$1 bilhão em receita sem esloveno.

“Acho que isso tem sido uma experiência muito educativa para Patrick Dumont em seu primeiro ano completo como proprietário de um time da NBA. E também a realização de que, nesse mundo, os gestores não são as estrelas. As estrelas são os caras em quadra. É em torno disso que toda a liga gira. Então, os superastros são os que movimentam os negócios nessa liga, não os chefes”, completou MacMahon.

