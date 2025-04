Candidato ao topo do Draft, Ace Bailey vai para a NBA

Ace Bailey declarou sua entrada no Draft da NBA 2025 nesta quarta-feira (23), dando o próximo passo em sua trajetória rumo à liga. Assim, o ala de 2,08 metros, cotado como a terceira escolha geral, encerra uma breve passagem pelo basquete universitário com a camisa de Rutgers.

“Eu adorava estar na faculdade e jogar basquete universitário. A seção estudantil, os cânticos, os jogos sem público, as vitórias e derrotas. Tudo isso”, disse Bailey.

Ao lado de Dylan Harper, Ace Bailey liderou os Scarlet Knights, que terminou com uma campanha de 15 vitórias e 17 derrotas. Como resultado, o ala teve médias de 16 pontos, 7,2 rebotes e 47% nas bolas de três, sendo nomeado para o time de calouros da Big Ten.

Sua combinação de tamanho, explosão e arremesso, segundo a ESPN, fez com que seu nome ganhasse ainda mais força. Então, Bailey acredita que esse foi o seu ano de evolução e amadurecimento.

“Eu fui bem. Eu poderia ter ido muito melhor, mas amadureci nesta temporada. O jogo ficou mais lento para mim. Meu QI aumentou. Fiquei mais rápido e muito mais forte. Além disso, meu controle de bola e meus arremessos melhoraram. Rutgers me colocou marcando todo mundo, de armadores a alas-pivôs. Aprendi muito”, avaliou o jovem.

Bailey completará 19 anos em agosto, após o Draft. No entanto, mesmo sendo uma das promessas mais jovens da classe, ele afirma que ainda não atingiu seu potencial e acredita que sua energia e capacidade de criar jogadas vão agregar à NBA.

“Não estou nem perto de atingir meu potencial”, disse Bailey. “Ainda sou jovem, ainda estou aprendendo, mas estou trabalhando todos os dias. Minha capacidade de criar jogadas está melhorando. Então, os times da NBA terão um jogador enérgico, pronto para conversar, liderar e colocar as pessoas nas posições certas. Posso levar um bom time a um nível melhor.”

Assim, após Ace Bailey entrar para o Draft da NBA, ele fez questão de agradecer à comunidade, treinadores, companheiros de equipe, além de todo o estafe.

“Quero agradecer a todos em Rutgers. Começando pelos torcedores por nos apoiar e viajar pelo país para nos assistir. Meus companheiros de equipe, treinadores e equipe de apoio. O preparador físico, o nutricionista, os gerentes e também os seguranças, Rob e Julio, por nos manterem seguros. Isso porque todos me incentivaram a melhorar a cada dia, a ser a melhor versão de mim mesmo. Então, sou grato por tudo o que fizeram por mim. Senti muito amor de todos.”

