Oficial: Cooper Flagg confirma presença no Draft da NBA

Projetado como primeira escolha, Cooper Flagg confirmou presença no no Draft 2025 da NBA, nesta segunda-feira (21). A estrela da Universidade de Duke fez o anúncio oficial em uma vídeo nas redes sociais. O ala de 2,05 metros teve bom primeiro e único ano na NCAA, enquanto sua equipe acumulou 35 vitórias e apenas quatro derrotas.

“Fãs de Duke, meus companheiros de equipe, a irmandade, todos que estiveram comigo nessa jornada. Foi um ano incrível, provavelmente o melhor ano da minha vida, e sou muito grato e me sinto muito abençoado por todas as oportunidades que me foram dadas. Duke sempre foi um sonho para mim, mas estou animado em anunciar que vou inscrever meu nome no Draft da NBA de 2025”, disse Cooper Flagg.

Vale lembrar, aliás, que o jogador chegou a colocar em dúvida sua presença no Draft. Em meados de fevereiro, em entrevista ao site The Athletic, ele falou sobre o desejo de atuar mais um ano por Duke.

“Poxa, quero voltar para Duke no ano que vem. Eu ainda me sinto como uma criança. Esta é a única forma como conheci o basquete universitário. É assim que vejo. Eu realmente não saberia como os jogadores se sentiam antes, se isso parece ser profissional. Quero dizer, é a mesma coisa para os garotos do ensino médio”, disse à época.

Ele foi eleito por consenso o Jogador Nacional do Ano e se tornou apenas o quarto calouro a ganhar o Prêmio Wooden. O ala de Duke levou a melhor na disputa com o pivô Johni Broome, de Auburn, que tem 22 anos e disputou cinco temporadas da NCAA. Aliás, ambos foram os únicos atletas votados para a honraria. Segundo a AP, Flagg recebeu 41 votos. Broome, por sua vez, foi votado 21 vezes.

Desse modo, Flagg é o segundo calouro de Duke a conquistar o prêmio. O primeiro foi Zion Williamson, em 2019. Além disso, a futura primeira escolha do recrutamento deste ano agora faz parte de um seleto clube. Afinal, apenas ele, Zion, Anthony Davis (2012, por Kentucky) e Kevin Durant (2007, por Texas) foram eleitos melhores jogadores do College como novatos, em 64 anos.

Em 31 jogos na temporada regular do College, Flagg alcançou médias de 19,4 pontos, 7,6 rebotes, 4,2 assistências e 1,3 toco. Além disso, acertou 49,4% dos arremessos de quadra e quase 38% das bolas de três. Já no March Madness, seus números melhoraram: 19,5 pontos, 7,8 rebotes, 5,2 assistências, 1,8 toco e 43% nas bolas de três.

Sua melhor atuação foi contra Notre Dame em janeiro, quando ele estabeleceu o recorde de pontos de um calouro da ACC em um jogo, após marcar 42 pontos, pegar seis rebotes e dar sete assistências na vitória sobre o Fighting Irish.

“Estou muito orgulhoso do Cooper pela temporada especial que ele teve este ano”, disse o técnico de Duke, Jon Scheyer. “Acho que os elogios falam por si, com o que ele fez, ganhando todos os prêmios de Jogador Nacional do Ano. Seus destaques, suas estatísticas, a forma como ele impactou o jogo em ambos os lados da quadra, em todas as categorias, foi fora de série. Uma das melhores temporadas de calouro que um cara já teve aqui”.

Favoritos à primeira escolha

Após o fim da fase regular da NBA, três times despontam como favoritos à primeira escolha do Draft. Utah Jazz, Washington Wizards e Charlotte Hornets terminaram com as piores campanhas da temporada 2024/25. Assim, têm mais chances de garantir a primeira escolha para selecionar Cooper Flagg.

A loteria do Draft acontece em 12 de maio. Como é comum, os 14 times que ficaram fora dos playoffs podem conseguir a primeira escolha. Então, como Jazz, Wizards e Hornets tiveram as piores campanhas, eles têm 14% de chance de ficar ter a primeira pick.

No entanto, isso não é uma garantia que a primeira escolha ficará com Jazz, Wizards ou Hornets. No ano passado, por exemplo, o Atlanta Hawks garantiu o topo do Draft apesar de ter somente 3% de chance. Por ser um sorteio, afinal, a equipe precisa ter a sorte de ter a ‘bolinha’ selecionada.

