“Ameaça” a Cooper Flagg confirma presença em Draft da NBA

Na segunda-feira (31), o destaque da Universidade Rutgers, Dylan Harper, confirmou sua participação no Draft da NBA, sendo uma das principais promessas ao lado de Cooper Flagg. O astro de Duke é tido como primeira escolha do próximo recrutamento. Enquanto isso, o armador é projetado como top 3, sendo cotado pela rede CBS Sports, como possível segunda pick de 2025.

Filho do ex-jogador e cinco vezes campeão da NBA, Ron Harper, o jovem de 19 anos fez grande temporada por Rutgers. Como resultado, liderou a equipe em pontos (19.4), assistências (quatro) e roubos de bola (1.4). No entanto, mesmo sob sua liderança a universidade não fez boa temporada, somando 15 vitórias e 17 derrotas.

Harper ultrapassou 30 pontos em três jogos. Em um deles, atingiu 37 pontos, sua maior marca da temporada, em uma derrota em novembro para o time de Alabama. Além disso, ele conquistou o primeiro triplo-duplo de Rutgers desde 1983 em uma vitória em dezembro sobre Columbia.

Na projeção da CBS Sports, Dylan Harper aparece na segunda posição do próximo Draft da NBA, atrás apenas de Cooper Flagg. Analistas da emissora, então, avaliaram o potencial do armador.

“Ele é um promissor armador com qualidades criativas tanto para fazer quanto para criar arremessos para os outros”, escreveu um jornalista.

“Seu arremesso, que era considerado a maior variável chegando na temporada, foi irregular e terminou com 33% de três pontos”, escreveu outro analista do canal. “Espere que quem conseguir a segunda observe isso e o exame médico. Afinal, há questões sobre sua durabilidade nesta temporada. No geral, porém, ele está em uma posição muito forte após sua única temporada na Rutgers”.

Harper, armador de 1,98 metro, tem apenas uma temporada no College. Ele pesa 95 quilos e tem uma envergadura de 2.08 metros.

Enquanto isso, Flagg ainda é cotado como principal nome do Draft de 2025. O ala de Duke impressiona em suas atuações e também chama a atenção no March Madness. Na última quinta-feira (27), ele liderou seu time rumo à próxima fase do principal torneio da NCAA.

Em 36 minutos, o camisa 2 de Duke mostrou porque é o maior talento da classe de 2025. Como de costume, Flagg fez de tudo um pouco em quadra. Ele foi o cestinha do time, com 30 pontos. Acertou nove dos 19 arremessos de quadra, incluindo três bolas do perímetro. Também converteu nove dos dez lances livres tentados.

Além disso, pegou seis rebotes, deu sete assistências e distribuiu três tocos. Flagg, portanto, criou para os companheiros, pontuou de várias formas e defendeu muito bem. Ou seja, o ala impactou Duke nos dois lados da quadra.

De acordo com a Stat Mamba, Cooper Flagg se tornou o primeiro jogador na história da NCAA a atingir esses números em um jogo do March Madness.

