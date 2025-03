Cooper Flagg alcança marca histórica no March Madness

Projetado como a primeira escolha do Draft deste ano, Cooper Flagg alcançou uma marca histórica no March Madness. Nessa quinta-feira (27), o ala liderou Duke na vitória sobre Arizona por 100 a 93. Com o triunfo, a equipe de Flagg chegou ao Elite 8 do Torneio da NCAA.

Em 36 minutos, o camisa 2 de Duke mostrou porque é o maior talento da classe de 2025. Como de costume, Flagg fez de tudo um pouco em quadra. Ele foi o cestinha do time, com 30 pontos. Acertou nove dos 19 arremessos de quadra, incluindo três bolas do perímetro. Também converteu nove dos dez lances livres tentados.

Além disso, pegou seis rebotes, deu sete assistências e distribuiu três tocos. Flagg, portanto, criou para os companheiros, pontuou de várias formas e defendeu muito bem. Ou seja, o ala impactou Duke nos dois lados da quadra.

De acordo com a Stat Mamba, Cooper Flagg se tornou o primeiro jogador na história da NCAA a atingir esses números em um jogo do March Madness. Isso demonstra o tamanho do feito alcançado pelo ala de 18 anos, que está em sua primeira e, provavelmente, única temporada no College.

Ao final da partida, o técnico de Duke, Jon Scheyer, enalteceu o desempenho de Flagg. De acordo com o treinador, o novato protagonizou uma das melhores atuações vistas por ele no College.

“Para mim, parece que ele curte tudo isso. Ele fez o que tinha que fazer. Além disso, Cooper vai seguir em frente e focar no jogo contra Alabama. É isso que é ótimo sobre ele. Cooper não se deixa levar por tudo isso. Mas, sem dúvidas, essa foi uma das melhores performances do torneio que vi, seja como treinador ou atleta”.

“O que eu esperava dele era que assumisse a responsabilidade. Eu queria que Cooper fosse ele mesmo. E ele foi. O garoto tem uma ótima personalidade. Tranquilo, comunicativo e competitivo. Ele é tudo o que a gente precisa. Enfim, Cooper me impressiona o tempo todo, mas precisamos mais disso no sábado”, disse Scheyer.

O próximo desafio de Duke será neste sábado (29). O adversário será Alabama, que eliminou BYU por 113 a 88. Favorito ao título do March Madness, a equipe de Cooper Flagg espera retornar ao Final Four após três anos.

Cooper Flagg

Maior promessa de Duke nos últimos anos, Cooper Flagg é apontado como o próximo grande astro da NBA. O camisa 2, aliás, já possui o status de talento geracional. Assim, deverá ser mais um novato da universidade no topo do Draft da NBA. Nos últimos cinco anos, dois atletas de Duke foram primeiras escolhas: Zion Williamson (2019) e Paolo Banchero (2022).

Em 31 jogos no College, Flagg possui médias de 19,4 pontos, 7,6 rebotes, 4,2 assistências, 1,5 roubo de bola e 1,3 toco. Além disso, ele acerta 49,4% dos arremessos de quadra e quase 38% das bolas de três.

Na última offseason, Flagg chamou a atenção nos treinos da seleção dos EUA que serviram de preparação para as Olimpíadas de Paris. Ele foi um dos atletas convidados e roubou a cena nas atividades. Além disso, ele impressionou os grandes astros da NBA. Confira o que Kevin Durant falou sobre o prodígio, eleito o melhor jogador do basquete colegial (high school) em 2024.

“Cooper é fantástico. Mais do que isso, é um garoto que só vai ficar melhor com mais experiência. Ele veio aqui e jogou como um veterano. Não deixou transparecer emoção, só profissionalismo. Esse é um bom sinal. Quando você tem 2,08m de altura, mas se move pela quadra como Cooper, e joga com os seus instintos, o céu é o limite. Etamos vendo só o começo. Enfim, eu acho que esse menino pode ser um dos melhores jogadores da NBA por uns 15 anos”, reconheceu o astro do Phoenix Suns.

