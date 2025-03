De olho no Draft, Cooper Flagg impressiona em vitória de Duke

Cooper Flagg, de Duke, é cotado para ser a primeira escolha do próximo Draft da NBA. Mas, enquanto isso, o jogador está dando show no March Madness. Dessa vez, sua universidade venceu Baylor, com um placar de 89 a 66, e a jovem promessa foi um dos destaques da partida.

O craque teve 18 pontos, nove rebotes e seis assistências. Com a vitória, Duke avançou para as oitavas de final e deve enfrentar Oregon ou Arizona na próxima fase.

Outro grande destaque foi Tyrese Proctor. O ala acertou sete bolas de três das oito que tentou e falou sobre sua grande performance após a partida. “É minha preparação, tudo que faço nos bastidores, todo o trabalho que ponho nisso aqui”.

Foi o melhor aproveitamento de quadra de Duke na história do March Madness, com 64.4% dos arremessos sendo convertidos. Além disso, a equipe acertou 12 bolas de três em 18 tentativas. “Vencer com uma performance dominante assim, por mais de 20 pontos, mostra quão bons nossos caras são, a competitividade e a conexão que criaram”, disse o técnico John Scheyer.

Embora o foco seja vencer o torneio da NCAA por Duke, Cooper Flagg já mira o Draft da NBA. Afinal, o craque é um dos jogadores mais bem cotados ao redor da liga e deve ser selecionado com a primeira escolha.

O jornalista Jonathan Givony, da ESPN, ouviu a opinião de dez executivos da NBA a respeito de Flagg. De acordo com os dirigentes, a diferença entre Flagg e o resto da classe aumentou nos últimos três meses. Ou seja, a expectativa para que ele seja a pick 1 do recrutamento deste ano é ainda maior. Um executivo da Conferência Oeste, inclusive, afirmou que o ala está pronto para o nível profissional.

Segundo Givony, os executivos da NBA consideram a competitividade de Flagg um valor inestimável. No College, o ala mostra muita intensidade e senso de liderança em quadra. Portanto, isso é algo que pode impactar, desde o primeiro dia, a sua equipe na liga.

Apesar da evolução ofensiva de Cooper Flagg, os dirigentes da NBA consideram o impacto defensivo como o cartão de visita do ala. Segundo as analises, o craque de Duke projeta ser capaz de defender várias posições em alto nível. Ele gera turnovers e protege o aro graças à sua intensidade e timing para bloquear arremessos. Ou seja, tem tudo para se tornar um defensor de elite na liga, de acordo com as avaliações.

Nessa linha, o GM de uma franquia do Oeste comparou Cooper Flagg a Kawhi Leonard. Além da versatilidade defensiva, ambos são elogiados pela ética de trabalho e entendimento do jogo.

