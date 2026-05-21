Donovan Mitchell não vê “tragédia” em derrota dura do Cavaliers

Donovan Mitchell não pode negar que o Cleveland Cavaliers sofreu uma dura derrota no primeiro jogo das finais do Leste. A equipe desperdiçou uma vantagem de 22 pontos no último quarto e, em seguida, perdeu para o New York Knicks na prorrogação. O craque sabe que é uma atuação que abala o time e gera críticas, mas não vê razão para clima de “tragédia”.

“Nós perdemos. Estragamos tudo mesmo. Mas foi só uma derrota. Poderíamos ter sido superados por uns 40 pontos de diferença, por exemplo, e teria sido a mesma coisa. Só vale uma partida em uma série de sete jogos. Já ‘sofremos’ resultados dolorosos antes, mas, no fim das contas, foi só um resultado negativo”, minimizou o astro de Ohio.

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O discurso de Donovan Mitchell é verdade, mas ignora o fator anímico. O fato é que o Cavaliers teve uma vitória fora de casa nas mãos e permitiu uma virada histórica. Foi um baque tão forte que os visitantes só marcaram três pontos na prorrogação inteira. No entanto, o astro lembra que uma vitória na próxima partida vale tanto quanto o roteiro insólito do primeiro jogo.

“É claro que as circunstâncias desse revés são muito duras de engolir. No entanto, elas não vão fazer contar duas ou três vitórias para o Knicks na série, certo? Então, vamos ter a chance de voltar aqui dentro de dois dias e vencer um jogo que vai ter o mesmo peso de hoje. É assim que nós temos que encarar”, resumiu o veterano ala-armador.

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Remontada

A virada aconteceu, então não há mais o que fazer a não ser olhar para frente. Mas dá para superar uma derrota tão dura e traumática em tão pouco tempo? Mitchell crê que sim, antes de tudo, porque a atuação não foi de toda ruim. Pelo contrário. O plano de jogo funcionou na maior parte da noite e isso deve servir como inspiração.

“Não é difícil reagir, pois sabemos o que é preciso fazer. Nós jogamos três bons quartos de basquete. Então, vamos fazer os nossos ajustes e retomar. Olha, uma derrota assim não pode acontecer. Mas o fato é que aconteceu. Agora, não podemos nos sentar aqui e deixar que isso destrua tudo o que fizemos. Temos que responder”, sentenciou o craque.

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James Harden, assim como Mitchell, também entende que a derrota não pode deixar a sensação de “terra arrasada”. “Eu não acho que, a princípio, haja qualquer motivo para termos uma reação exagerada. Nós vamos assistir aos vídeos do jogo e achar respostas para voltarmos melhores em 48 horas”, cravou o armador.

Palavra de dono

As palavras de Donovan Mitchell depois da derrota do Cavaliers receberam um apoio de peso nas redes sociais. O dono da franquia, Dan Gilbert, fez uma publicação falando de forma direta com os fãs. Ele não só pediu que a torcida não desanime com o revés, mas fez uma promessa: a reação vem. E o resultado da última terça-feira vai virar passado.

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“É difícil achar algo de positivo quando desperdiçamos uma vantagem de 22 pontos nas finais de conferência. Mas foi só um jogo e essa equipe já provou que pode voltar mais forte do que nunca. Então, vamos para o segundo jogo na quinta-feira com confiança! Isso vai ser uma lembrança distante muito em breve”, garantiu o empresário.