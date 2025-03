Ex-jogador da NBA aconselha Cooper Flagg a ficar mais um ano em Duke

Cooper Flagg ainda não definiu quando será jogador da NBA. O astro da Universidade de Duke é cotado para a primeira escolha do Draft de 2025 da liga. No entanto, o próprio ala já indicou que pode seguir por mais uma temporada na NCAA na tentativa de vencer o título nacional.

O ex-jogador Quentin Richardson, inclusive, acha que Flagg deveria adotar esta decisão. Porém, não para que ele possa conquistar uma carreira vitoriosa no basquete universitário. Na verdade, o ex-NBA acredita que o jovem de 18 anos deveria seguir em Duke para evitar uma equipe ruim no profissional.

“Se eu sou Cooper Flagg, não sei se gostaria de ir para o Washington Wizards. Quer dizer, é isso. É o que o espera. E isso é um purgatório”, afirmou Richardson à ESPN.

O Wizards tem a pior campanha da NBA na temporada. Além disso, a última aparição nos playoffs aconteceu em 2019. Desde então, diversos jovens têm passado pela franquia, mas sem conseguirem elevar o time ao nível de postulante da Conferência Leste.

Cooper Flagg, portanto, tem chances de ser jogador do Wizards se for para o próximo Draft da NBA. Afinal, por ter a pior campanha até o momento, o time de Washington tem 14% de chances de conseguir a primeira escolha. Richardson, assim, acredita que ele não deveria arriscar.

“Eu ficaria na NCAA. Com o cenário atual do NIL e o dinheiro que ele pode ganhar, sabendo que estou olhando para uma ida a Washington? É óbio, eu teria que consultar minha família e minha equipe, além de analisar tudo isso. Entretanto, não sei se ficar em Duke seria a pior coisa para ele”, completou o ex-jogador da NBA.

Flagg, aliás, já indicou que pode não ir para a NBA em 2025. As razões não são as mesmas de Richardson, mas o craque de Duke afirmou que pode seguir no universitário para tentar um título nacional, caso não consiga este ano. A declaração recente, desse modo, levantou uma série de rumores.

O jogador de Duke, no entanto, não tem pressa para tomar a decisão. Em entrevista esta semana, o projeto de Duke disse estar pensando somente no presente.

“Estou apenas vivendo o momento. Estou seguindo dia após dia com esse time, treino após treino e vamos apenas terminar esta temporada”, comentou Flagg.

