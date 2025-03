Carmelo Anthony: “Nunca vi LeBron James tão feliz”

Carmelo Anthony é amigo de longa data de LeBron James. Os dois chegaram à NBA juntos e compartilharam momentos históricos um contra o outro. No fim da carreira do Melo, os dois se juntaram pela primeira vez no Los Angeles Lakers, mas não conseguiram ter sucesso como companheiros.

Após três anos da parceria em Los Angeles, Carmelo vê LeBron mais feliz do que nunca. Isso graças à chegada de Luka Doncic ao Lakers. A melhora de James em quadra é visível, enquanto o esloveno assume um papel de protagonismo que antes era do camisa 23. Algo que, segundo Anthony, satisfaz o astro de 40 anos.

“Eu nunca vi LeBron James tão feliz como agora. O Lakers é uma equipe defensivamente dominante neste momento, mesmo com Luka”, comentou Carmelo. “Os papéis se inverteram agora. LeBron é como Anthony Davis e Luka é ele. Então, agora ele sabe que tudo o que precisa fazer é correr a quadra”, seguiu.

Desde a estreia de Doncic, LeBron James é um dos melhores jogadores da temporada. Isso porque, em 11 jogos, ele tem médias de 27.5 pontos, 9.5 rebotes e 6.4 assistências. O desempenho defensivo é ainda mais impactante. Após a saída de Davis, o camisa 23 assumiu as rédeas da defesa e tem 1.1 roubo e um toco desde então.

O esforço de James é algo que impressiona Carmelo. O ex-New York Knicks relembra que o amigo passou temporadas sofridas no Lakers. Primeiro, precisou lidar com um núcleo jovem de Lonzo Ball, Brandon Ingram e Julius Randle. Depois, venceu com Anthony Davis, mas enfrentou montagens de times ruins.

Com Luka, portanto, Carmelo Anthony enxerga que LeBron James está enfim satisfeito. Prova disso é o seu comportamento de permitir que Doncic seja o ponto central do ataque, diferente de como foi durante toda a carreira do camisa 23.

“Muitas equipes que LeBron teve não estavam dispostas a fazer a parada funcionar. Nós não estávamos dispostos a fazer a parada funcionar quando eu estava no Lakers. Agora Luka tem a bola. Então, essa é a primeira vez que vemos LeBron James abrindo mão do controle para alguém. E ele se sente muito confortável com Luka no controle”, finalizou Anthony.

Por fim, com LeBron James em grande fase, o Lakers venceu os últimos jogos e ocupa a segunda posição do Oeste. Como resultado, a franquia voltou a ser uma das cotadas ao título da NBA em 2025.

