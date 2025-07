Jaxson Hayes surpreende e estende contrato com Lakers

De acordo com o jornalista Shams Charania, Jaxson Hayes estendeu seu contrato com o Los Angeles Lakers. O pivô aceitou proposta para voltar ao time californiano por um ano, enquanto os valores ainda não são conhecidos. Hayes está no elenco desde 2023/24, quando chegou como agente livre do New Orleans Pelicans.

Jaxson Hayes surpreende ao seguir, pois não gostou de perder minutos durante os playoffs da NBA em 2025. Ele reclamou que estava “perdendo dinheiro”, já que seu acordo era expirante. O jogador recebia US$2.4 milhões até a última campanha.

Vale ressaltar que Hayes não era o titular do Lakers. Ele herdou a posição que era de Anthony Davis, que foi em troca para o Dallas Mavericks em fevereiro. Então, quando a negociação por Mark Williams foi cancelada com o Charlotte Hornets, tornou-se a única opção válida no elenco para ficar no quinteto inicial.

No entanto, Jaxson Hayes volta ao Lakers sabendo que será reserva mais uma vez. Isso porque o time fechou contrato com Deandre Ayton, que chegou nessa quarta-feira (2) após dispensa por parte do Portland Trail Blazers.

Com o retorno de Hayes ao Lakers, é improvável que o time contrate o experiente pivô Al Horford, agente livre do Boston Celtics. Horford, de 39 anos, era disputado entre Golden State Warriors e a equipe de Los Angeles.

Jaxson Hayes, de 25 anos, estende seu contrato com o Lakers após registrar 6.8 pontos, 4.8 rebotes e 0.9 toco em cerca de 19 minutos por noite nos 56 jogos em 2024/25. Ele foi titular em 35 deles, quando fez 7.9 pontos e 5.8 rebotes em 22.5 minutos.

Nos playoffs, entretanto, ele pouco jogou. Seu tempo de quadra desapareceu nos mata-matas, com apenas 7.8 minutos. Além disso, Hayes não atuou no jogo em que o Lakers caiu diante do Minnesota Timberwolves.

“Eu fiquei sabendo que tem pouca chance de Jaxson Hayes voltar, mas ele não gostou de seu papel desaparecer nos playoffs. Enquanto isso, ele acha que perdeu dinheiro quando ficou sem minutos. Pelo lado do Lakers, dizem que Redick perdeu a esperança nele. Mas ainda tem o fato de que o time se prepara para ter alguém em seu lugar como titular”, segundo Anthony Irwin, do site Clutch Points, antes da abertura do mercado da NBA.

Então, com a sua volta, o Lakers conta com 12 jogadores sob contrato para a próxima temporada da NBA.

