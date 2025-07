Site lista cinco opções de troca para LeBron James na NBA

O Los Angeles Lakers parece convicto sobre deixar Luka Doncic virar o grande nome do time. Após sua chegada, a direção apontou que o esloveno deveria ser o presente e o futuro da franquia. Como resultado, o astro LeBron James corre riscos de sair em uma troca pela primeira vez em sua carreira na NBA.

Não que seja algo certo, pois é apenas um rumor. Mas o fato é que jamais esteve tão perto de algo assim acontecer. Foi o que disse o jornalista Brian Windhorst, da ESPN. De acordo com o repórter, LeBron James pode deixar o time antes mesmo do início da próxima campanha da NBA.

Ele apurou que, após dias conversando com pessoas ligadas ao Lakers, a ideia é fazer de Luka Doncic o grande nome e pensar na agência livre de 2027. Assim, o time não vai realizar grandes trocas ou enviar escolhas de Draft. E as declarações de Rich Paul, agente e sócio de LeBron James, soaram como pedido de reforços para 2025/26.

Vale lembrar, ainda, que LeBron não fez parte de nenhuma conversa com a direção do Lakers para novas contratações ou, até mesmo, troca. James também não recebeu a proposta para estender seu atual acordo. Ele, então, apenas manteve a opção que tinha de ficar para 2025/26, no valor de US$52.6 milhões.

Pensando nisso, o site The Athletic criou cinco opções de troca para LeBron James, o maior cestinha de todos os tempos na NBA.

Apesar de LeBron James estar com 40 anos, ele ainda é um dos grandes nomes da NBA. A diretoria sabe disso, mas seu salário é proibitivo para a grande maioria dos times na liga. E pela idade, quanto antes ele ter a “última chance” de vencer um quinto título, como Rich Paul declarou que seria seu objetivo, o caminho mais curto seria uma troca.

Cleveland Cavaliers

De acordo com Fred Katz, do The Athletic, o Cavs pode oferecer alguns pacotes de troca por LeBron James e ainda competir pelo título da NBA. O grande problema, no entanto, é o fato de que Cleveland possui limitações por passar do segundo nível de multas. Ele sugere algo como De’Andre Hunter, Lonzo Ball e Max Strus, mas ainda teria de encontrar US$2.4 milhões em salários para o Cavaliers enviar e o negócio acontecer.

Seria a volta para a casa para uma despedida das quadras, uma vez que LeBron James é de Ohio e iniciou sua carreira na NBA em Cleveland.

Dallas Mavericks

Aqui, o Mavs enviaria ao Lakers em troca por LeBron, três jogadores: Klay Thompson, Daniel Gafford e PJ Washington. Poderia funcionar, com Gafford vindo do banco para ser reserva de Deandre Ayton, enquanto Thompson ainda é um bom arremessador e Washington é ótimo defensor.

Katz cita que o time de Dallas tem Kyrie Irving, com quem LeBron James sempre quis voltar a jogar junto, Anthony Davis e o GM Nico Harrison (trabalharam juntos quando o astro fechou com a Nike). De acordo com Rich Paul, quatro equipes ligaram para saber da disponibilidade do astro. O Mavericks seria um deles, segundo rumores.

Golden State Warriors

Na temporada 2023/24 da NBA, o Warriors ofereceu ao Lakers uma troca para ter LeBron James. Rich Paul mandou avisar que não seria assim que seu cliente poderia sair de Los Angeles. Afinal, James jamais foi negociado em toda a carreira, além de ser um dos únicos dois jogadores com direito a veto na liga. O outro é Bradley Beal.

Então, as coisas podem ter mudado após quase dois anos. Katz sugere uma troca simples: Jimmy Butler por LeBron. Segundo o jornalista, seria uma união entre Stephen Curry e James, que se enfrentaram em quatro finais consecutivas na NBA. E ainda tem o fato de que os dois são nascidos na mesma cidade: Akron, em Ohio.

E LeBron James chegaria em um time que conta com outro amigo pessoal, o ala-pivô Draymond Green.

Los Angeles Clippers

Mesma cidade, ginásio diferente. Para o Clippers receber LeBron em troca, seria necessário enviar Norman Powell, Bogdan Bogdanovic e Derrick Jones. Katz avalia que ainda poderia ser uma negociação como a do Warriors. Neste caso, Kawhi Leonard por James.

Mas o Clippers não vai oferecer Leonard em uma troca por LeBron, ainda mais que ele pareceu saudável pela primeira vez em muitos anos.

New York Knicks

Por fim, o time que LeBron James quase foi na época em que assinou com o Miami Heat. De acordo com o astro, ele esteve muito próximo de fechar com o Knicks. Não aconteceu, pois a equipe de Nova York “estragou tudo”.

No entanto, aqui seria uma última chance de James atuar pelo Knicks na NBA, mesmo que via troca. Katz dá várias ideias. Entre elas, uma direta de Karl-Anthony Towns por LeBron. Em outra, o time de Nova York mandaria OG Anunoby, Mitchell Robinson e Miles McBride. Ou, ainda, Mikal Bridges, Josh Hart e Robinson.

Seja como for, o Knicks poderia ser um dos quatro times que tentaram troca por LeBron.

