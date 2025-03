Técnico do Pistons reclama de lances livres de James Harden

James Harden “quebrou” o esquema do técnico do Detroit Pistons para liderar na vitória do Los Angeles Clippers. Na rodada de quinta-feira (6), o craque do time Califórnia marcou 50 pontos e teve sua melhor atuação na temporada 2024/25. Desse modo, recolocou a franquia na disputa pela zona de playoffs no Oeste.

A atuação de Harden contra o Pistons ganhou ainda mais peso pelos desfalques. O Clippers, afinal, não teve Kawhi Leonard e Norman Powell, outros dois cestinhas do time. Ainda assim, o armador acertou 14 dos 24 arremessos, além de seis cestas de três pontos.

Mas o desempenho de Harden recebeu críticas do técnico do Pistons. De acordo com JB Bickerstaff, o astro teve uma grande atuação no Intuit Dome, em Los Angeles. Entretanto, a conduta dos árbitros a favor do armador permitiu tal performance no jogo.

“Harden merece muito crédito. Mas se você não pode colocar o corpo nele legalmente, isso dá faz com que ele cobre 20 lances livres. Ele é uma arma ofensiva de eleite, capaz de pontuar de várias formas. Mas, quando consegue ir para a linha de lance livre com facilidade, isso torna o muito mais trabalho difícil”, reclamou o técnico do Pistons.

Como citado pelo técnico do Pistons, James Harden teve 20 lances livres. Desses, ele acertou 16 pontos para ficar com a marca de 50 pontos ao fim do jogo. Ou seja, ficou bem acima das 7.2 tentativas que ele costuma ter na atual campanha da NBA.

Bickerstaff, desse modo, entendeu que a arbitragem favoreceu Harden no duelo diante do Pistons. Para os defensores de Detroit, então, ficava a tensão de apertar a marcação no armador para que ele não cobrasse o lance livre. O marcador do camisa 0, Cade Cunningham, por exemplo, teve cinco faltas, enquanto Jalen Duren foi expulso por chegar ao limite de infrações.

Apesar de toda a reclamação do Pistons, Harden teve a melhor atuação dele na temporada. Aliás, pelo Clippers. Desde que chegou à franquia, no meio da temporada passada, ele jamais conseguiu chegar perto da marca de 50 pontos. Algo que era habitual durante o auge de sua carreira, nos tempos de Houston Rockets.

Então, o técnico do Clippers exaltou o jogo de Harden. Para Tyronn Lue, o armador conseguir esse feito aos 35 anos é uma prova de sua qualidade.

“Ver ele entrar em quadra e marcar 50 pontos em uma sequência de jogos em dias consecutivos, aos 35 anos, diz muito sobre ele. E competir todas as noites, jogando 38 minutos com jogos em dias consecutivos… Mas nós precisávamos de cada ponto”, comentou o técnico sobre Harden.

