Cavaliers deve aposentar camisa de Kevin Love na NBA

Kevin Love viveu anos de sucesso pelo Cleveland Cavaliers na NBA. Ao lado de LeBron James e Kyrie Irving, afinal, o ala-pivô ajudou a franquia a vencer o primeiro título na NBA em 2016. A conquista, aliás, marcou a maior virada da história da liga em finais, após a equipe sair perdendo por três a um.

A importância de Love para o feito do Cavaliers, assim, deve ser reconhecida. De acordo com o jogador, a diretoria planeja aposentar a camisa 0, usada por ele de 2014 a 2023. No período, o jogador teve médias de 15.7 pontos e 9.2 rebotes, sendo a terceira estrela do título em 2016.

A revelação de Love aconteceu após o reencontro dele com a torcida de sua ex-equipe na NBA. Hoje no Miami Heat, o jogador retornou ao Rocket Mortgage FieldHouse e recebeu uma homenagem do Cavs e dos torcedores. Assim, emocionado após um tributo no telão, ele saudou os torcedores com seu dedo anelar, para indicar a conquista do título.

Publicidade

“Foi certamente emocionante. Minha esposa e eu conversamos sobre isso. Cleveland, Ohio e essa franquia sempre significarão muito para mim. Sempre voltarei. Muito amor por tantas pessoas aqui. Desde a equipe médica até jogador, diretoria, fãs e funcionários. Apenas muito amor por tantyos que continuarão me trazendo de volta”, comentou Love.

Leia mais!

Ainda no reencontro, Love relembrou da conquista com o Cavaliers. O título está marcado na história da NBA, não só pela junção dele com LeBron e Irving, mas pela história até a conquista. O adversário do time nas finais, o Warriors, afinal, vinha da melhor temporada regular de todos os tempos (73 vitórias e nove derrotas).

Publicidade

Nas finais, além disso, o Warriors abriu três a um diante do Cavs. Até então, nunca uma virada do tipo havia acontecido na decisão do título. Kevin Love, LeBron e Irving, porém, conseguiram fazer história e garantiram o título inédito do Cavaliers na NBA.

“A irmandade é o que se criou. Em especial pela maneira como fizemos, contra um time que era realmente um dinastia, voltando de 3 a 1 e o que isso significou para esta cidade após 52 anos sem título. É difícil colocar em palavras o que isso significa para todos nós. E, agora, estamos nos aproximando dos dez anos da conquista. É uma loucura de se pensar isso”, completou Kevin Love.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA