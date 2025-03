Dona do Lakers elogia Luka Doncic e cutuca Anthony Davis

A troca que levou Luka Doncic para o Los Angeles Lakers e Anthony Davis para o Dallas Mavericks ainda repercute na NBA. Em meio a ascensão da franquia da Califórnia, que já ocupa a segunda posição do Oeste, e o drama texano com diversas lesões, incluindo a do pivô e a de Kyrie Irving (fora da temporada), o tema segue forte. Os resultados do polêmico acordo parecem ser imediatos.

Jeanie Buss, a proprietária do Lakers, falou pela primeira vez sobre suas impressões da troca fechada pelo GM Rob Pelinka ao lado do executivo do Mavericks, Nico Harrison. Para ela, o esloveno é a garantia de que Los Angeles pode alçar voos maiores. Tudo isso em uma entrevista a uma rádio do Texas, a Texas Public Rádio.

“A verdade é que abrimos mão de muita coisa por Luka Doncic, mas estamos felizes por tê-lo. Perdemos para o Denver Nuggets nos últimos dois anos durante os playoffs, então, precisávamos de uma mudança desse tipo. Acho que não tínhamos a força suficiente para dizer que poderia ser diferente nesse ano. Então, acho que foi um grande movimento para nós”, cravou Buss.

Depois de elogiar o camisa 77, houve uma pequena fala sobre Anthony Davis, mas com alguma cutucada aqui e ali. Sobretudo, sobre os últimos pedidos do jogador enquanto estava na franquia.

“A verdade é que foi bom para todos. Anthony Davis estava reclamando sobre a posição em que estava jogando, acredito que não estava feliz. Portanto, todos os times saíram satisfeitos disso. Conseguimos o que queríamos, melhorar as nossas chances nos playoffs. Eles também, Davis também. Então, é uma boa troca na minha visão”, disparou.

A chegada de Luka Doncic no lugar de Anthony Davis gerou um efeito imediato em Los Angeles. Mesmo com a falta de um pivô mais dominante, o Lakers está embalado. Afinal, são sete vitórias seguidas e oito triunfos em dez partidas desde que o astro estreou.

Dallas, por outro lado, até teve uma baita primeira impressão com uma estreia estupenda de Davis contra o Houston Rockets. Porém, várias lesões acometeram o time desde então. Isso inclui a perda de Kyrie Irving que rompeu o ligamento cruzado e está fora de 2024/25, além de ausências prolongadas de Dereck Lively e Daniel Gafford. Por fim, o próprio Davis não joga desde sua estreia, já que se machucou no duelo contra Houston.

Em meio a toda repercussão do acordo em todos os lados, Buss atribuiu isso ao reconhecimento da marca da franquia Lakers ao redor do mundo.

“Eu realmente não esperava que isso se tornasse tão importante. Acho que se tornou uma notícia internacional, não só da NBA. Mas no fim esse é o poder da marca de nossa franquia. O Los Angeles Lakers é único e tem uma capacidade incrível de atrair grandes nomes e estrelas que querem escrever seu próprio capítulo aqui. Luka Doncic será o próximo”, concluiu a dona do time.

