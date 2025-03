“Luka Doncic não queria troca, mas está feliz no Lakers”, revela jornalista

Já faz mais de um mês da troca que levou Luka Doncic ao Los Angeles Lakers. Embora a negociação tenha surpreendido o mundo da NBA e o próprio esloveno. Isso porque, a princípio, ele que não queria sair do Dallas Mavericks. No entanto, segundo Shams Charania, da ESPN, mesmo sem gostar da troca em primeiro momento, o astro está feliz no novo time.

“Ele não tinha intenção de sair de Dallas, tinha acabado de comprar uma mansão. Doncic não queria sair. É um jogador muito leal, e ele se via dessa forma. Ele queria se aposentar lá”, disse o jornalista.

“Mas acho que isso vai continuar no Lakers. Com toda a mística deles, de tratar estrelas como estrelas, da exposição, da história, do respeito. Ele está feliz em Los Angeles e acho que vai querer ficar lá por muito tempo”, completou.

Publicidade

Doncic já havia declarado que não tinha intenção de sair do Mavs. Quando a troca aconteceu, o astro chegou a afirmar que estava “em choque”, já que planejava se aposentar em Dallas. Ainda assim, a equipe resolveu trocá-lo por Anthony Davis, uma escolha de primeira rodada e Max Christie. Embora a negociação tenha sido criticada por parte do time texano, Nico Harrison, GM do Mavericks, sempre a defendeu e disse que havia bons motivos.

Leia mais!

Além disso, o esloveno tinha acabado de comprar uma mansão avaliada em mais de US$15 milhões, como afirmou Charania. Vale notar que, pelas regras da NBA, uma renovação contratual de Doncic com o Mavs renderia a ele mais dinheiro do que em outra equipe, como o Lakers. Assim, com a troca, o craque receberá menos em seu próximo contrato, que poderá ser assinado a partir da próxima temporada, do que receberia em Dallas.

Publicidade

Falando do resultado em quadra, porém, as coisas vão indo bem. Após a troca de Luka Doncic, o Lakers tem sete vitórias em nove jogos. Ademais, ele tem médias de 22.9 pontos, 8.2 rebotes e 7.7 assistências. São números um pouco abaixo do que fazia pelo Mavericks, mas vale lembrar que ele tinha sofrido uma lesão e ficou mais de um mês afastado.

Mais do que seus números individuais, entretanto, se destaca a campanha do Lakers. A equipe agora é a segunda colocada da Conferência Oeste, e LeBron James vem jogando muito bem ao lado de Luka Doncic, com médias de quase 30 pontos por jogo.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA