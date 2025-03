Santi Aldama detona Grizzlies após jogos ruins: “Sem energia”

Os últimos jogos do Memphis Grizzlies tiraram a paciência de Santi Aldama. A equipe perdeu cinco das sete partidas mais recentes e, assim, caiu para a quarta posição do Oeste. Mais do que isso, vê a vantagem de mando de quadra na primeira rodada dos playoffs sob forte ameaça. O ala-pivô não esconde estar desanimado, acima de tudo, com o nível de esforço e dedicação do time.

“Nós estamos jogando sem energia nenhuma. Poderia vir aqui e falar o contrário, mas a verdade é essa. Está claro para qualquer um que assista aos jogos. Só deixamos que os outros times entrem em quadra e façam o que quiserem, ‘abusem’ da nossa defesa sem dó. E, então, tentamos correr atrás e contamos com a sorte para termos alguma chance de vencer”, avaliou o atleta espanhol.

A declaração de Aldama ocorreu depois de uma das piores derrotas da temporada para o Grizzlies. O time perdeu nos segundos finais, em casa, para um San Antonio Spurs sem Victor Wembanyama. As suas duas vitórias nas últimas sete partidas ocorreram contra equipes em queda livre: Orlando Magic e Phoenix Suns. Por isso, Aldama crê que esse momento é um sinal de alerta para Memphis.

“Não podemos jogar desse jeito. Afinal, nós somos um time que dita o ritmo das ações e ataca primeiro. Mas, por algum motivo, viramos uma coisa diferente. A gente não pode depender da sorte ou coisas assim para vencer jogos. Eu sinto que, no fim das contas, simplesmente não estamos respeitando o basquete. Não há perdão para isso”, disse o quarto cestinha do time na temporada.

Problemas

A partida contra o Spurs deixou alguns dos problemas do Grizzlies em evidência. O time tomou 130 pontos dos texanos, para começar. Foi a quarta vez nos últimos seis jogos em que a equipe cedeu mais de 125 pontos ao adversário. Além disso, pegou menos rebotes do que um rival que só teve um jogador de garrafão na rotação: o veterano Bismack Biyombo. O técnico Taylor Jenkins admitiu que são questões sérias.

“Precisamos de mais senso de urgência, antes de tudo. Os nossos hábitos em transição não mostram disciplina. A nossa defesa em ponto de ataque também não está legal e, por isso, marcamos ‘recuados’ demais. Temos que ser mais físicos na defesa em cima dos atletas com a bola. E, além disso, os rebotes têm sido um ponto de preocupação. Precisamos estar comprometidos em melhorar nisso”, avisou o treinador.

A tabela, a princípio, é o maior sinal de que o desempenho do Grizzlies está em queda. Mas Jenkins quer uma melhora que vá além do número de vitórias e derrotas. “Eu não estou chamando a atenção para a classificação, pois não é o nosso foco no momento. Independentemente da posição, estou desafiando os nossos atletas a ser melhores do que apresentamos hoje”, finalizou.

Playoffs

Agora, só faltam 22 jogos para que Santi Aldama e o Grizzlies cheguem aos playoffs. Pode parecer muita coisa, mas, na maratona incessante da NBA, o tempo passa bem rápido. Os seis jogos de vantagem para a sétima posição do Oeste, a princípio, devem garantir que o time vai ter vaga direta nos playoffs. Mas Memphis quer mais do que só chegar à pós-temporada.

“Nós queremos jogar o nosso melhor basquete assim que os playoffs chegarem. Mas, como disse, não estamos respeitando o jogo. Se você quer fazer o seu melhor na pós-temporada, então precisa jogar todas as noites com o pé no acelerador. Não se pode ‘trapacear’ o jogo. Estamos em uma boa situação na classificação, mas, ao invés de seguir em busca de melhorar, ficamos satisfeitos”, acusou o ala-pivô.

