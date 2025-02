“Ja Morant precisa ser o melhor jogador do Grizzlies”, garante analista

Uma grande questão que tem moldado a candidatura ao título do Memphis Grizzlies é o menor desempenho de seu melhor jogador Ja Morant. Não que a temporada 2024/25 do astro seja ruim, mas seu desempenho individual não tem sido o mesmo de outras temporadas. Então, isso virou debate na ESPN, na última segunda-feira (24).

O analista e ex-jogador Kendrick Perkins falou sobre como a franquia do Tennessee precisa de um maior desempenho do camisa 12 para ter aspirações reais pelo campeonato.

“Até aqui, as coisas tem funcionado bem para eles. Mas eu vejo um problema muito claro. O melhor jogador de Memphis tem sido Jaren Jackson Jr e não Ja Morant. Essa não é a receita que vai te levar para um título da NBA em 2024/25. Não com Jackson sendo seu melhor jogador em uma série de sete jogos contra o Oklahoma City Thunder ou o Los Angeles Lakers”, disparou Perkins.

Aproveitando o gancho do Lakers, o ex-jogador também citou uma provocação ao armador, citando que um jogador de Los Angeles tem tido uma temporada melhor que a dele.

“Se você falasse isso em anos anteriores, iria parecer brincadeira. Mas não é. Olhe para Austin Reaves em 2024/25. A temporada dele pelo Lakers é melhor do que a de Ja Morant pelo Grizzlies. É mais impactante. Isso não ajuda as aspirações de Memphis por um campeonato, é o que penso”, concluiu o analista.

Morant tem sido importante, mas seus números não são de fato os melhores da carreira. Ele produz 20.5 pontos, 7.4 assistências, 4.1 rebotes e 1.2 roubo de bola por partida nessa campanha. É a menor média de pontos dele desde 2020/21 em pontos e rebotes. Em passes decisivos, também a pior marca desde 2021/22. Além disso, ele acerta apenas 44.1% dos seus arremessos gerais, o que é a pior marca de sua carreira.

Vale citar, porém, que seus minutos em quadra tem sido os menores desde que entrou na liga. Afinal, Morant tem atuado por apenas 29.1 minutos por jogo em 2024/25.

A posição do técnico Taylor Jenkins tem sido a de tentar preservar o armador ao maior nível possível na temporada regular. Afinal, uma das forças da franquia é a coletividade e profundidade de um elenco recheado de opções.

Além disso, Jackson Jr cresceu de produção e Desmond Bane também tem conseguido lidar bem como jogador de construção do ataque do time quando Ja Morant está fora pelo Grizzlies. A profundidade também está nos minutos, já que dez atletas tem atuado por mais de 20 minutos por noite, enquanto 13 jogadores atuam por pelo menos 15.

Por fim, as dúvidas existem, mas a franquia tem tido maior sucesso, afinal é a terceira colocada do Oeste atualmente com 37 vitórias em 57 jogos, só atrás de Oklahoma City Thunder e Denver Nuggets. Mas a resposta definitiva sobre as questões levantadas por Perkins na ESPN, só serão respondidas na pós-temporada.

