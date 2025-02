Grizzlies dispensa jogador após troca na NBA

O Memphis Grizzlies dispensou um jogador recebido em troca com o Washington Wizards na NBA. De acordo com Shams Charania, da ESPN, a franquia liberou Johnny Davis para ganhar espaço no elenco. O ala-armador sequer havia estreado pela equipe do Tennessee.

O jogador chegou ao Grizzlies no prazo de troca da NBA. Ele estava no pacote recebido no negócio que enviou Marcus Smart para o Wizards. No entanto, por entender que ele não teria espaço no time, a equipe optou por dispensá-lo.

Davis chegou à NBA como décima escolha do Draft de 2022. No entanto, ele nunca conseguiu se estabelecer. Na atual temporada, o ala-armador disputou 34 partidas e teve médias de somente 2.4 pontos, 1.1 rebote e 0.3 assistência. Além disso, se limitou a 24.1% nos arremessos de três pontos.

Publicidade

A dispensa do jogador aconteceu para o Grizzlies abrir espaço no elenco. Isso porque, segundo Charania, o time assinou com o ala Lamar Stevens logo após dispensar Davis. O contrato com reforço é de dez dias, mas pode ser prorrogado para até 20 dias.

Stevens está no Motor City Cruise, time do Detroit Pistons na G League. O ala de 2,01 metros, inclusive, vinha se destacando pela equipe, com médias de 17.2 pontos, 7.4 rebotes e 1.4 toco em 18 jogos da temporada regular.

Antes da ida para a liga de desenvolvimento, ele passou quatro temporadas na NBA, entre 2020 e 2024. Seus três primeiros anos foram no Cleveland Cavaliers, depois passou pelo Boston Celtics. Por fim, jogou justamente pelo Grizzlies, após fazer parte do pacote por Xavier Tillman.

Publicidade

Leia mais!

No Grizzlies, aliás, ele teve boas oportunidades em 2023/24. Isso porque, o time sofreu com lesões e precisou utilizar jogadores que não tinha grandes chances na liga. Ainda assim, ele teve números de destaque, com médias de 11.5 pontos, 5.1 rebotes em 19 jogos, sendo dois como titular.

A volta dos jogadores lesionados, porém, fez com que o Grizzles não mantivesse Stevens. Mas, graças ao bom desempenho na G League, ele conseguiu retornar ao elenco onde teve destaque ao longo da última campanha.

Com o reforço, o time de Memphis ganha uma peça para sua segunda unidade na temporada. A equipe tem a segunda melhor campanha do Oeste, com 36 vitórias e 18 derrotas. Portanto, após uma campanha ruim em 2023/24, a franquia é cotada para retornar aos playoffs em 2025.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA