Ja Morant sofre roubo milionário durante jogo do Grizzlies

Todo mundo sabe quando um jogador da NBA não está em sua casa. Afinal, o calendário de jogos de todas as equipes é público. E os atletas, como resultado, viraram alvos cada vez mais frequentes de ladrões. Um dos grandes jovens talentos da liga foi a mais nova vítima dessa situação. O astro Ja Morant sofreu um roubo em sua casa durante um jogo do Memphis Grizzlies em dezembro.

O armador é o “jogador profissional 6” descrito em uma acusação criminal federal aberta no início da semana. O documento aponta que os ladrões levaram artigos de luxo como joias, relógios e bolsas, por exemplo. Todos os produtos furtados somariam, a princípio, US$1 milhão (R$5,7 milhões). Enquanto isso, dentro de quadra, o Grizzlies venceu o Golden State Warriors por 144 a 93.

Sete homens foram presos como autores dos crimes. Todos são chilenos e, além disso, quatro estariam nos EUA de forma ilegal. Eles atuavam de forma descentralizada – ou seja, não estavam e/ou agiam sempre juntos. Vão responder a acusações que vão de formação de quadrilha até transporte interestadual de mercadorias roubadas. A pena máxima, em síntese, é de dez anos em regime fechado.

Morant e representantes do Grizzlies se negaram a comentar o caso nessa quinta-feira, depois da derrota contra o Indiana Pacers. Isso já era esperado, pois, apesar das notícias, o nome do atleta segue em sigilo no processo do FBI.

Outras vítimas

O roubo de Ja Morant durante um jogo do Grizzlies não foi um caso isolado. O próprio caso criminal, aliás, o aponta como a sexta vítima. Segundo Jody Callahan, do jornal Daily Memphian, os alvos da quadrilha foram atletas da NBA e NFL entre o segundo semestre do ano passado até janeiro. A prisão dos três primeiros integrantes desse bando aconteceu em 20 de janeiro.

Embora nenhum dos jogadores esteja citado de forma nominal no processo, só um deles ainda segue desconhecido. As vítimas da quadrilha incluem astros do futebol americano: Joe Burrow (Cincinnati Bengals), Patrick Mahomes e Travis Kelce (Kansas City Chiefs). O ala-pivô Bobby Portis, além deles, também teve a casa furtada durante uma partida do Milwaukee Bucks.

O sexto atleta furtado ainda não chegou ao conhecimento público, mas há informações. A polícia já revelou que se trata de um jogador do Tampa Bay Buccaners (NFL). A prisão dos três primeiros ladrões ocorreu depois da invasão da casa de Burrow.

Sem troca

Mas o roubo não é a única polêmica que envolveu o nome de Morant nos últimos dias. O craque do Grizzlies surgiu em especulações de troca por causa de comentários isolados de um jornalista citando um executivo. Ou seja, uma notícia bem vaga. O GM Zach Kleiman, no entanto, foi muito taxativo ao negar qualquer chance de saída do armador em um futuro próximo.

“Eu não posso culpar outros dirigentes por terem a fantasia de nos ver negociar Ja. Mas isso não passa de fantasia mesmo. Não vamos trocá-lo. Podem seguir subestimando Ja, esse time e essa cidade, pois vamos deixar que o nosso desempenho fale por si só. Não vou dar mais gás para esses rumores porque estamos ansiosos para só jogar basquete. E só sobre isso”, cravou um convicto Kleiman.

