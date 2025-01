Ja Morant fala sobre enterrada em Victor Wembanyama

Na noite de quarta-feira (15), Ja Morant deu uma das enterradas mais incríveis da temporada, mas tudo repercutiu por ter sido em cima de Victor Wembanyama. No entanto, o lance não valeu. A arbitragem marcou uma infração momentos antes de Morant saltar, mas o armador do Memphis Grizzlies não quis saber e tentou mesmo assim.

Sem problemas, entretanto. Em casa, o Grizzlies bateu o San Antonio Spurs por 129 a 115 e segue na briga pelos primeiros lugares no Oeste.

“Era apenas outra pessoa perto do aro”, disse Ja Morant. “Eu já enterrei em cima de vários outros jogadores. Então, eu não ia deixar ele passar. Se está perto do aro, eu vou tentar enterrar sobre você”.

Publicidade

De acordo com alguns jornalistas que cobrem NBA, foi uma das “melhores enterradas de todos os tempos que não valeram”. Apesar de não valer, Ja Morant sabia o que estava fazendo com Victor Wembanyama. Era uma forma de mostrar que estava ali, de imposição. Afinal, o armador liderou seu time ao nono triunfo consecutivo sobre o Spurs com um duplo-duplo: 21 pontos e 12 assistências.

Enquanto isso, Wembanyama quase fez um triplo-duplo. Isso porque ele somou 13 pontos, 12 rebotes e oito tocos. Aliás, foi o quinto jogo do francês na atual temporada da NBA com oito bloqueios ou mais. E isso deixa o feito de Morant ainda mais impressionante. Afinal, o armador tem cerca de 1,88m e o pivô teria acima de 2,21m.

Publicidade

Leia mais

Há algumas semanas, entretanto, Ja Morant falou que não iria mais enterrar. O jogador reclamou que seu corpo não suportava tantas pancadas enquanto estava no ar. No entanto, no jogo seguinte, ele enterrou.

O astro ainda brincou sobre o fato após o colega dele, o japonês Yuki Kawamura, publicar em suas redes sociais. Kawamura escreveu: “Oh, meu Ja. Este é Temetrius Jamel Morant”.

“Desde que ele (Kawamura) aprendeu meu nome completo, ele vive falando assim e não para mais”, disse Morant.

Publicidade

De qualquer forma, Grizzlies e Spurs fazem grande temporada. Enquanto o time de Memphis ficou entre os últimos na campanha anterior por conta de lesões de seus principais jogadores, San Antonio já briga pela zona de play-in. Chegou a estar oitavo no Oeste, mas caiu para o 12° lugar após perder quatro dos últimos cinco jogos.

Nesta sexta-feira, Wembanyama e Morant voltam a se encontrar, mas em San Antonio.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA