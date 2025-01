Antiga promessa deixa NBA e assina com Real Madrid

O Real Madrid anunciou uma ex-promessa da NBA para a temporada. Dennis Smith Jr. chega para a o resto da campanha regular e playoffs da EuroLeague. No momento, o clube espanhol ocupa somente a sétima posição do torneio e busca posições para a classificação direta à pós-temporada.

Novo reforço do Real Madrid, Smith Jr. surgiu como uma promessa da NBA em 2017. No Draft, ele foi selecionado pelo Dallas Mavericks e terminou a sua primeira temporada com médias de 15.2 pontos, 5.2 assistências e 3.8 rebotes. Desse modo, foi incluído na segunda seleção de novatos de 2017/18, bem como gerou expectativas para seu futuro.

Porém, uma troca para o New York Knicks na temporada seguinte mudou a carreira do armador. Embora tenha tido um bom início, ele caiu de rendimento nos anos seguintes e começou a acumular trocas. Assim, jogou ainda por Detroit Pistons (2021), Portland Trail Blazers (2021-22); e Charlotte Hornets (2022-23).

Publicidade

Por fim, na temporada passada, o armador passou pelo Brooklyn Nets. Na franquia, ele registrou médias modestas de 6.6 pontos, 2.9 rebotes, 3.6 assistências e 1.2 roubo de bola em 56 jogos.

Sem cumprir com as expectativas, portanto, ele ficou sem contrato para 2024/25. Ainda assim, ele surgiu no podcast The OGs Show para afirmar que merecia uma vaga na NBA. Smith Jr., ainda, definiu as equipes que ele poderia defender.

Leia mais!

“Todo mundo pode ter um cara competitivo. Eu fico pensando no Spurs, porque eles estão na briga. Acho que também o Timberwolves e Heat. Todos sabem do trabalho que tenho feito nas férias. Porém, se formos apenas pelo que fiz no passado, acho que poderia chegar e fazer uma contribuição. O Lakers também é uma opção”, afirmou.

Publicidade

Smith Jr, no entanto, não conseguiu uma vaga em nenhuma das equipes. Desse modo, ele assinou enfim com o Real Madrid em busca de uma nova chance no basquete.

A ida de ex-NBA a Europa, aliás, tem sido cada vez mais comum. Entre os mais recentes, estão Kendrick Nunn, Jabari Parker e Loonie Walker. Além disso, ex-companheiros de Smith Jr. nos EUA também estão no continente, como Frank Ntilikina e Theo Maledon.

Publicidade

Enquanto busca novos ares, o armador deixa a NBA após sete temporadas, com médias de 9.7 pontos, 4.2 assistências e três rebotes.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA