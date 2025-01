Clippers faz história na NBA em vitória sobre Nets

Apesar de Ben Simmons dizer que não, o Brooklyn Nets está fazendo o tank na atual temporada. Mas não precisava tanto. Na rodada de quarta-feira (15) da NBA, o Los Angeles Clippers obteve a vitória mais fácil de 2024/25 superando o Nets por 59 pontos. No fim, 126 a 67.

Kawhi Leonard liderou o Clippers à vitória com 23 pontos em 24 minutos, enquanto James Harden adicionou 21 pontos e 11 assistências. Por outro lado, Jalen Wilson e Day’Ron Sharpe tiveram algum destaque pelo Nets. Os dois saíram do banco e foram os únicos com dez pontos ou mais.

Mas além de tudo, foi a menor pontuação de um time desde 2018 e a oitava maior vantagem para uma equipe em toda a história da liga. Por fim, a vitória do Clippers sobre o Nets foi a mais larga de todos os tempos da franquia de Los Angeles.

Publicidade

E não foi desde o início, pois o Nets terminou o primeiro período com o placar igual em 21. Tudo aconteceu a partir do segundo quarto, quando Los Angeles aplicou uma parcial de 37 a 14. Então, ao fim do primeiro tempo, o marcador apontava 58 a 35. Mas quando parecia que o show de horrores teria fim na segunda etapa, veio o terceiro com 44 a 16. Ou seja, até ali, o Clippers já vencia pelo dobro: 102 a 51

Leia mais

Então, no início do último quarto, Noah Clowney foi expulso após duas técnicas consecutivas. Ele reclamou de uma falta não marcada de Bones Hyland, seguiu protestando e acabou fora. Aliás, é a segunda vez que o jovem sai mais cedo de um jogo pelo mesmo motivo. Diante do San Antonio Spurs, há cerca de duas semanas, ele reclamou da arbitragem da mesma forma.

Publicidade

A diferença chegou a ser de 64 pontos no período final, que seria a quarta pior de todos os tempos. No entanto, o Nets acabou cortando e terminou em 59. Vale lembrar que o time venceu o Portland Trail Blazers fora de casa na noite de terça-feira, enquanto o Clippers descansou.

A vitória do Clippers sobre o Nets foi a maior vantagem da atual temporada da NBA.

Como resultado, o time de Los Angeles é o quinto no Oeste com 22 vitórias e 17 derrotas. Enquanto isso, o Nets é o 12° no Leste após 14 triunfos em 41 jogos.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA