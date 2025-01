NBA: Suns e Hornets fecham troca centrada em pivô

De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, Phoenix Suns e Charlotte Hornets fecharam troca envolvendo o pivô Nick Richards, semanas antes da trade deadline da NBA. Enquanto o Suns recebe Richards e uma escolha de segunda rodada, o Hornets ficou com o ala Josh Okogie e três picks, também de segunda rodada de Draft.

O Suns já vinha atrás de negociações por um jogador de garrafão, enquanto Richards era um nome forte no mercado. Apesar de o time do Arizona não trocar nenhum de seus pivôs, jornalistas que cobrem a equipe indicam a saída em breve de Jusuf Nurkic. Nas últimas rodadas, por exemplo, Nurkic não vem jogando.

De acordo com o Suns, no relatório de lesões, o pivô estaria doente. No entanto, sem descrever a real situação. Ele perdeu a posição de titular há poucas semanas para Mason Plumlee.

Por outro lado, Okogie vinha tendo pouco espaço na rotação. Então, com mudanças no time titular, o técnico Mike Buddenholzer promoveu o calouro Ryan Dunn. Enquanto isso, Bradley Beal foi para o banco.

A diretoria do Suns está preocupada, pois o time vem caindo muito de produção na atual temporada da NBA. Lesões de Kevin Durant, Devin Booker e Bradley Beal fizeram com que a equipe caísse para fora da zona do play-in. Por enquanto, Phoenix ocupa o 11° lugar com 19 vitórias e 20 derrotas.

Aos 27 anos, Richards está na NBA em sua quinta temporada, sempre por Charlotte. Em 2024/25, ele fez 21 partidas, sendo nove delas como titular, produzindo 8.9 pontos, 7.5 rebotes e 1.2 bloqueio nos cerca de 21 minutos por noite.

Ainda não está claro se o pivô terá a mesma função após a troca do Hornets para o Suns, mas Phoenix deve fazer mais movimentações antes da trade deadline da NBA. Aliás, ninguém sabe ao certo se Plumlee vai seguir como titular na equipe ou se Nurkic fica.

O Suns tinha como principal objetivo uma troca por Jimmy Butler. No entanto, dependia de que Beal abrisse mão de uma cláusula de seu contrato que veta negociações. Em princípio, ele teria o desejo de jogar no Miami Heat de Butler, mas seu agente negou e garantiu que o atleta segue em Phoenix.

Mas a troca de Richards para o Suns não chega a ser uma surpresa. Como adiantamos no boletim de rumores de ontem (14), a franquia já estava em negociação pelo jogador. No entanto, Phoenix agiu rápido e garantiu o pivô. Outros times, como o Los Angeles Lakers, tinham interesse no atleta.

Além disso, o Suns conseguiu economizar US$20 milhões em multas por conta da troca.

Jogadores da troca entre Suns e Hornets

Hornets recebe

Josh Okogie (US$8.2 milhões em 2024/25 e mais um ano de contrato)

Três escolhas de segunda rodada (2026 e 2031, via Denver Nuggets e 2031 do próprio Suns)

Suns recebe

Nick Richards (US$5 milhões em 2024/25 e mais um ano de contrato)

Uma escolha de segunda rodada (2025, via Nuggets)

