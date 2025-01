Stephen Curry alerta Warriors sobre trocas

Os torcedores de todos os times da NBA ficam ávidos por novidades quanto mais se chega perto da trade deadline. Mas Stephen Curry aconselha os fãs do Warriors a não esperarem grandes trocas antes do fim da janela de negociações. O armador sabe que o time está ativo no mercado. Mais do que isso, apoia a postura agressiva. Isso precisa ser feito, no entanto, sem imediatismo.

“Nós temos a responsabilidade de deixar a franquia em uma boa condição quando não estivermos mais aqui. Por isso, eu não quero trocas ou movimentos desesperados que possam prejudicar o futuro. Isso não significa que não devamos explorar o mercado e tentar melhorar. Mas não podemos ‘queimar’ ativos de forma desesperada só para fazer alguma coisa”, explicou o ídolo.

Não surpreende que a torcida do Warriors espere grandes negócios nas próximas semanas. O time está em queda livre na classificação depois de um início de temporada ótimo. Perdeu para o Toronto Raptors nessa segunda-feira e, assim, ficou com recorde negativo pela primeira vez na campanha. A situação exige mudanças, mas Curry pede responsabilidade em primeiro lugar.

“É claro que nenhuma equipe quer ficar parada enquanto as oportunidades passam. Então, se você tiver a chance de uma troca que faça sentido, acho que deve ir em frente. Ou contratar um jogador na agência livre. Afinal, você quer sempre melhorar. Mas isso não pode ser feito a qualquer custo. A gente não vai estar aqui para sempre”, reforçou o futuro membro do Hall da Fama.

A visão de Stephen Curry sobre grandes trocas, a princípio, tem o apoio de todas as referências do Warriors. Draymond Green, por exemplo, deu uma opinião bem parecida depois da derrota para o Raptors. O ala-pivô entende que buscar reforços de peso é o impulso inicial de qualquer equipe. Franquias competentes, no entanto, são aquelas que não agem por impulso.

“Stephen, Steve e eu discordamos que a equipe sacrifique o futuro para tentar competir com tudo agora. Então, para fecharmos um grande negócio, é preciso ser o movimento certo. Não vamos dar um salto no escuro e tomar decisões erradas só porque entramos em pânico. As equipes e organizações ruins que fazem isso. E, certamente, não somos uma delas”, cravou o especialista defensivo.

Green sabe que o Warriors não parece ser um candidato ao título nessa temporada. Não está convencido, no entanto, que se deva jogar a toalha em relação a esse elenco. “Nós ainda somos competitivos e podemos vencer. Mas o fato é que eu não conheço ninguém que tenha vencido todos os anos na NBA. Então, não devemos abrir mão do futuro do time porque não somos campeões há dois anos”, finalizou.

Passar a tocha

Pressa para competir, a princípio, até seria uma reação compreensível de Curry e Green nesse momento. O armador já tem 36 anos de idade, enquanto o ala-pivô é só dois anos mais jovem. Ambos não têm tanto tempo a perder na carreira. Qual deve ser o caminho, então? A aposta interna é que os grandes reforços do time vão vir da evolução de jovens que já estão no elenco, que passou por um processo de rejuvenescimento.

“Mike [Dunleavy Jr., GM] entende que, acima de tudo, nós queremos vencer. Você sempre quer estar em uma posição de relevância na disputa pelo título. Ao mesmo tempo, entendemos que estamos ficando mais velhos e chegando ao fim de nossas carreiras. É hora de deixar que jogadores mais jovens tenham espaço para crescer. E, se fizermos isso, nós não vamos precisar de desespero”, concluiu um esperançoso Curry.

