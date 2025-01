GM do Warriors fala sobre futuro após Stephen Curry: “Assustador”

O GM do Golden State Warriors tem um desafio para os próximos anos: como lidar com o futuro sem Stephen Curry. O astro e maior ídolo da franquia está com 36 anos e mais próximo do que nunca de encerrar a carreira. No mês passado, ele mesmo garantiu isso. Portanto, a reconstrução da última dinastia da NBA está mais próxima do que nunca.

Mike Dunleavy Jr., inclusive, comentou sobre como o futuro deve ser desafiador. Enquanto o GM tenta entregar um elenco competitivo para Stephen Curry no Warriors, ele teme por uma decisão do armador encerrar a carreira. Algo que, desse modo, colocaria fim ao projeto atual.

“É assustador pensar no que vem depois disso”, disse Dunleavy à ESPN. “Nossa filosofia vem de entender que temos um jogador geracional que está perto do auge. E, considerando o horizonte, é diferente do que seria se ele tivesse 25 anos. Se fosse, sempre haveria um próximo ano. Porém, agora é preciso encarar como se não houvesse”, acrescentou.

O desafio é ainda maior pelo nível de Curry na NBA. Apesar de estar na reta final de sua carreira, ele ainda é o grande nome da franquia. Na temporada, por exemplo, ele tem médias de 22.8 pontos, 6.1 rebotes e 4.9 assistências. Não é como um astro em decadência, que permite uma reconstrução do elenco com ele em quadra.

Diante disso, o Warriors ainda vem tentando se manter em alta. Em busca de uma vaga na pós-temporada, o time trocou por Dennis Schroder. Além disso, está ligado aos rumores em relação a Jimmy Butler. Um novo negócio, porém, poderia custar as jovens promessas do time, como Jonathan Kuminga ou Brandin Podziemski.

Como disse Dunleavy, no entanto, é difícil ter certeza que Curry siga por mais uma temporada. Assim, qualquer negócio é arriscado para a atual gestão. Ainda mais que o próprio camisa 30 já garantiu que está próximo do fim.

“Eu penso mais nisso [aposentadoria] do que antes. Acho que não há problema em aceitar e reconhecer que o fim está próximo. Quanto mais você fala sobre isso, mais aumenta o senso de urgência do momento. Eu sei que só tenho mais algum tempo. Portanto, quero vencer desesperadamente”, disse o ídolo do Warriors.

Semanas antes, Curry já havia falado sobre a sua aposentadoria da NBA. Em conversa com a jornalista Emily Chang, do Bloomberg, o craque afirmou que quer que o seu fim nas quadras ocorra de forma saudável, sem forçar nada. De acordo com Curry, as dores fazem parte do esporte. No entanto, ele vê com bons olhos a chance de parar com boas condições físicas.

“Há duas formas de você deixar o basquete: você é forçado ou sai por conta própria. Mas espero estar em uma situação em que você considera como seu corpo está, o que precisa fazer para estar pronto para os jogos. Mas ainda tem o período das férias, que você treina se preparando para uma temporada de 82 jogos”.

