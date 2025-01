Em boa fase do Kings, Malik Monk provoca ex-técnico

O Sacramento Kings está vencendo jogos de novo e Malik Monk falou sobre as diferenças entre o ex-técnico Mike Brown e Doug Christie. Afinal, o novo trabalho tem começado muito bem, com cinco vitórias seguidas e com ótimo retrospecto desde que a troca no comando ocorreu nos últimos seis jogos. E dá pra dizer que o ala-armador deu uma “cutucada” no antigo treinador.

A vitória de Sacramento sobre o Miami Heat ontem, marcou o quinto triunfo consecutivo. O ala-armador foi um dos destaques do duelo, anotando 23 pontos, seis assistências e cinco rebotes. Apesar de não ter uma grande eficiência nos chutes, também contribuiu com dois roubos de bola. Com uma melhora de produção de vários nomes, Monk falou sobre o que mudou nos últimos dias.

“Sendo sincero, acho que a grande diferença, acima de tudo, é que estamos comprando o que Doug Christie nos diz. Simples assim. Estamos em um outro ritmo, estamos mais confortáveis, mais confiantes. Então, com essa confiança maior no que ele tem dito, é mais fácil render bem”, disparou.

A fala de Monk é interessante, afinal, vários foram os rumores de que Mike Brown simplesmente perdeu o vestiário em meio ao começo ruim em 2024/25. De acordo com o cestinha, um ponto em específico tem ajudado nessa maior “confiança” com o novo técnico.

“Ele também foi um jogador, assim como nós. Então, é mais fácil de dizer as coisas e entender o lado do atleta quando já se foi um em relação a outras pessoas. A comunicação é muito importante, então, isso é o que eu mais sinto”, cravou o ala-armador.

É verdade que Brown foi jogador universitário, passando quatro anos na universidade de San Diego, mas ele jamais chegou a NBA. Por outro lado, Christie teve uma carreira sólida, e o time em que mais se destacou foi justamente o Kings, onde o agora técnico de Malik Monk e outros, esteve duas vezes na corrida para o prêmio de Defensor do Ano.

Porém, quando estamos falando de trabalho técnico, Mike Brown é muito mais condecorado, com duas eleições ao posto de Treinador do Ano, uma aliás, sendo com Sacramento. Ele encerrou a longa seca de playoffs que durou 16 anos na franquia.

Críticas a Brown não param por aí

Fica muito claro que Mike Brown perdeu o vestiário ao longo dos últimos dois anos. Quem também falou sobre isso foi o ala-pivô búlgaro Sasha Vezenkov. Com status de estrela da EuroLiga, ele foi o grande reforço da equipe para a temporada 2023/24, mas sofreu para ganhar espaço com o técnico, foi trocado, e deixou a NBA de volta a Europa na offseason.

Vezenkov citou o mesmo ponto de Monk para criticar Mike Brown: a comunicação.

“Ao longo da minha carreira, eu tive muitos treinadores e tentei aprender um pouco com todos eles. Mas a questão é que minha experiência com Brown não foi das melhores. Eu nem estou aqui apenas para falar mal dele, um técnico histórico, duas vezes o melhor da NBA, eu entendo tudo isso. Mas meu papel nunca ficou claro, a comunicação não foi a ideal. Enfim, também tive dificuldades para me encaixar lá”, afirmou em entrevista.

Por fim, o Kings vive um novo momento, reagindo na campanha e voltando seu olhar na briga pela pós-temporada.

