Técnico do Nuggets detona Kings pela demissão de Mike Brown

Michael Malone fez duras críticas ao Sacramento Kings por conta da demissão do técnico Mike Brown. Nessa sexta-fera (27), o treinador do Denver Nuggets questionado sobre a saída do colega. Malone, então, revelou que ficou chocado, em um primeiro momento. Mas, na sequência, ele se lembrou quem é o dono do Kings (Vivek Ranadivé) e fez um desabafo.

“Estava indo para uma reunião quando um dos meus assistentes me abordou: ‘ficou sabendo sobre Mike Brown?’ Respondi que não e perguntei o que aconteceu. Então, ele me falou da demissão. De primeira, fiquei em choque e surpreso. Aí me questionei por que eu estava em choque e supreso. Por duas razões. A primeira, como técnico na NBA, você sempre leva a culpa no final. No Kings, por exemplo, se o time vence é por causa de Domantas Sabonis e De’Aaron Fox. Se perde, a culpa é toda do Mike Brown. É assim que funciona.

“O segundo motivo: para quem ele trabalhava. A demissão do Mike, portanto, não me surpreende. Afinal, eu fui demitido pela mesma pessoa. Sabe o que mais me deixa puto? Na noite anterior, eles perderam pela quinta vez seguida, acho. Uma derrota dura, após um arremesso difícil. Eles treinaram nesta manhã. Mike deu uma entrevista coletiva após o treino. Logo depois, ele estava no seu carro a caminho do aeroporto de Los Angeles. Então, ligaram para ele para dar a notícia [demissão]. Ou seja, não tiveram classe nem culhões”, desabafou Malone.

O hoje técnico do Nuggets trabalhou no Kings na temporada 2013/14. Aquela, aliás, foi a sua estreia como treinador principal na NBA. Além disso, era a primeira temporada da franquia sob o comando de Ranadivé. Mas, depois de apenas 24 jogos (11 vitórias e 13 derrotas), Malone foi demitido. Rumores da época garantiam que o dono da franquia dava palpites táticos durante os treinos, o que deixava Malone em uma situação desconfortável.

Mike Brown deixou de ser técnico do Kings por conta da campanha ruim em 2024/25. No momento, o Kings é apenas o 12° no Oeste, com 13 vitórias em 31 jogos. Ou seja, com campanha negativa, a diretoria entendeu que o treinador não estava mais conseguindo tirar o melhor dos atletas. Para a atual temporada, a franquia adquiriu, via troca, o astro DeMar DeRozan. Mas, mesmo assim, a equipe não rendia em quadra.

Melhor técnico da NBA em 2023, Mike Brown deixa o Kings após 195 jogos: 107 vitórias e 88 derrotas no período. Em 2022/23, por exemplo, Sacramento foi aos playoffs pela primeira vez desde 2005/06. No entanto, quando se esperava uma evolução da equipe, ela não aconteceu. Em 2023/24, o time caiu ainda no play-in. Então, com a presença de DeRozan, a esperança era que isso mudasse.

Não aconteceu. Após cinco derrotas consecutivas, o Kings desistiu de Brown. Sem perspectivas, o time viu os rumores sobre seus principais jogadores aumentarem “o volume” nas últimas semanas. De’Aaron Fox, por exemplo, falou abertamente sobre a chance de deixar Sacramento. Na última offseason, o armador rejeitou uma oferta de extensão. Inicialmente, imaginava-se que fosse apenas uma estratégia de mercado, para receber um valor maior posteriormente.

Por fim, Mike Brown tinha contrato com o Kings até 2027, após estender seu contrato, na última offseason. Em setembro, a direção promoveu Jay Triano para o cargo de assistente principal. No entanto, outro assistente, Doug Christie, assume como interino até que um novo treinador seja contratado.

