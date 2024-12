Doug Christie vai assumir Kings após demissão de Brown

Após a demissão de Mike Brown, Doug Christie irá assumir o comando do Sacramento Kings na NBA. A princípio, a informação é do jornalista Shams Charania, da ESPN, que trouxe a notícia de um acordo para Christie ser o técnico interino da franquia.

“Doug Christie deve ser o técnico interino do Sacramento Kings, fontes disseram à ESPN. Christie é assistente do Kings desde 2021/22 e jogou em Sacramento por cinco de suas 15 temporadas na NBA”, escreveu Shams em sua rede social.

À primeira vista, o Kings agiu rápido para ter Doug Christie como treinador interino, porém, a demissão de Mike Brown causou surpresa no time. De acordo com Matt George, da ABC, Brown foi dispensado logo após um treino e uma coletiva com a imprensa.

“O Sacramento Kings acabou de demitir Mike Brown pouco antes de o time embarcar em um voo para Los Angeles. Ele acabou de fazer um treino completo e passou 15 minutos falando com a imprensa”, destacou o jornalista.

No comando do Kings há duas temporadas, Brown foi eleito o técnico do ano após conduzir a equipe até a terceira posição do Oeste em 2022/23. No entanto, os resultados do último ano e no início de 2024/25 acabaram decepcionando. Sobretudo, a demissão foi muito criticada por Michael Malone, treinador do Denver Nuggets, que teve uma passagem de uma temporada pelo Sacramento Kings. Malone foi sincero ao falar sobre a saída de Brown.

“Sem classe, sem coragem. Não estou surpreso que Mike Brown tenha sido demitido, porque eu fui demitido pela mesma pessoa”, afirmou Malone, criticando o dono do Kings, Vivek Ranadive.

Com uma missão difícil, Doug Christie precisa recuperar a confiança do elenco do Kings. Porém, apesar de o time viver uma fase ruim na NBA, a equipe tem talento e um núcleo interessante em De’Aaron Fox, Domantas Sabonis e DeMar DeRozan. Dessa forma, o treinador interino precisa encontrar um jeito de fazer os três principais jogadores da franquia voltarem a brilhar.

No momento, o Kings conta com um recorde negativo de 18 derrotas e apenas 13 vitórias. Além disso, a equipe ocupa a 12ª posição no Oeste e parece distante da luta até por uma vaga no play-in nesta temporada. Principalmente por conta dos rivais acima na tabela, Phoenix Suns (11º) e San Antonio Spurs (10º). Por fim, o primeiro jogo de Doug Christie como treinador interino será na madrugada deste domingo (29), diante do Los Angeles Lakers, e está marcado para acontecer às 00h30 (horário de Brasília).

