Boletim de rumores e trocas da NBA (27/12/2024)

Bem-vindo à edição de 27 de dezembro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

CJ McCollum se vê valorizado e “abraça” rumores de troca

O início de temporada bem ruim, como resultado, trouxe uma onda de rumores de troca no elenco do New Orleans Pelicans. E os veteranos da equipe são os grandes candidatos a sair. Então, se nomes como Zion Williamson e Herb Jones movimentam as discussões, são atletas como CJ McCollum que mais estão na berlinda. Mas o ala-armador não está incomodado pela situação. Pelo contrário.

“Você quer ser valorizado por mais do que um time nessa liga, pois significa que oferece algo importante. Por isso, se outras franquias ligam para cá e perguntam sobre mim, quer dizer que tenho valor. O sentido do trabalho é criarmos valor para nós mesmos, nossas famílias. Eu acho que prefiro ver tudo por esse ponto de vista, então a minha abordagem é por esse pensamento”, explicou McCollum.

Publicidade

Leia mais sobre trocas na NBA

Três equipes miram possível negócio por ala do Grizzlies

Jogadores como Jimmy Butler e Cam Johnson prometem ser os destaques do mercado da liga antes da trade deadline. Mas, fora do radar, há outros nomes menos badalados na pauta de vários times. Um deles, por exemplo, está no banco do Memphis Grizzlies. Segundo Marc Stein, da plataforma Substack, três equipes monitoram uma possível troca por John Konchar.

O repórter apurou que Orlando Magic, Brooklyn Nets e Miami Heat querem o reforço do ala de 28 anos. Não se sabe, a princípio, os ativos que o Grizzlies planejaria de receber pelo jogador. Konchar atrai interesse não só pelo basquete, mas também pela questão contratual. Ele está no início de um vínculo de só US$18,5 milhões por três anos.

Publicidade

Fora da NBA, Dennis Smith recebe interesse do Real Madrid

Não é segredo para ninguém que, por enquanto, a volta à NBA é o objetivo de Dennis Smith Jr. Mas o seu destino nos próximos meses pode estar do outro lado do Atlântico. De acordo com Donatas Urbonas, do site Basket News, o Real Madrid fez uma consulta sobre o armador e tem interesse. A situação, no entanto, ainda está no estágio inicial.

A grande questão, a princípio, gira em torno da disposição do armador nessa mudança de ares. Urbonas apurou que Smith ainda prioriza ficar nos EUA e, por isso, assinou contrato com a G League nas últimas semanas. O Real Madrid procura reforços para reverter uma temporada de resultados fracos e cheia de lesões até o momento.

Publicidade

Spurs se anima e já não pensa mais em troca de veteranos

O San Antonio Spurs começou a temporada sem grandes pretensões competitivas, mas, aos poucos, a situação mudou. O time venceu 15 dos 30 jogos dessa campanha e está quase na zona de classificação para o play-in. Com isso, os planos da franquia também mudaram para a gestão do seu elenco. Segundo Jake Fischer, do site Bleacher Report, os texanos já não pensam mais em trocar veteranos.

“Nos últimos anos, nós vimos San Antonio como ‘vendedores’ no mercado. Mas, agora, todos dizem que não são mais. Os resultados em quadra, certamente, trouxeram uma mudança de pensamento. Mais do que isso, eles estão contentes com as qualidades que os veteranos adicionaram ao elenco”, contou o jornalista. É possível que o time passe a trade deadline, assim, sem alterações no elenco.

Publicidade

Fischer sinalizou que, antes da temporada, Chris Paul e Harrison Barnes surgiam como fortes candidatos a troca. Mas, como esperado, ambos são titulares do 11o colocado da conferência Oeste no momento e tem boas chances de seguir no Spurs.

Leia mais sobre negociações na NBA

Em transição

– O ala-pivô Nassir Little, para começar, é uma boa aposta para retornar à NBA nas próximas semanas. Ele teve uma atuação elogiada na “G League Showcase” e, assim, voltou a atrair a atenção de vários times.

Publicidade

– Kevon Looney foi alvo de interesse de várias equipes na offseason, mas isso ainda não acabou. De acordo com Marc Stein, da plataforma Substack, rivais monitoram a situação do pivô do Golden State Warriors e querem a sua aquisição.

– Enquanto isso, o ala Keshad Johnson recebeu ótimas notícias no Miami Heat nos últimos dias. A franquia resolveu converter o contrato two-way do atleta em um vínculo regular de dois anos, com a primeira temporada garantida.

Publicidade

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 27/12, você lembra de Anthony Bennett? Pois o ex-ala-pivô do Cleveland Cavaliers é o novo reforço do Formosa Dreamers, de Taiwan.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA