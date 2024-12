Técnico do Clippers explica recusa de contrato do Lakers: “Desrespeito”

No comando do Los Angeles Clippers, Tyronn Lue se firmou na NBA como um bom técnico, mas a sua história poderia ter sido outra caso aceitasse um contrato no rival Los Angeles Lakers. De fato, essa negociação chegou a acontecer. No entanto, o treinador se sentiu desrespeitado pela proposta enviada pela franquia.

A princípio, desde que LeBron James chegou ao Lakers, o time encontra problemas com técnicos. Dessa forma, quando Luke Walton foi demitido em 2019, a franquia tentou contratar Lue, que já havia sido campeão da NBA treinando LeBron no Cleveland Cavaliers. Contudo, a resposta para a proposta da equipe foi negativa.

“A percepção de onde eu vim, com LeBron no nosso time, faz as pessoas pensarem: ‘Ah, LeBron James fez tudo’”, disse Lue. “Mas eu não acho que eles tiveram o mesmo respeito por mim como eu senti que deveriam ter. Eles me ofereceram o cargo com um contrato de três anos, mas queriam escolher minha comissão técnica, e eu não iria aceitar isso”, disse o técnico do Clippers em entrevista para o jornalista Stephen. A Smith.

Em seguida, Tyronn Lue explicou melhor sua decisão de recusar um contrato com o Lakers. Além disso, o técnico do Clippers também destacou que aceitar aquela proposta seria um mau exemplo.

“Para mim, sendo um técnico campeão, aceitar um contrato de três anos quando todos os outros estão recebendo contratos de cinco anos e mais dinheiro, e ainda quererem escolher minha equipe técnica, eu achei que foi uma falta de respeito”, afirmou Lue. “Como um jovem técnico negro, eu achei que isso daria um mau exemplo para outros que viessem depois de mim”.

Por fim, Lue chegou a revelar que LeBron James tentou intervir nas negociações. Porém, sua decisão de recusar a oferta já estava tomada.

“LeBron me ligou duas vezes querendo saber como poderia ajudar. Mas eu disse a ele que o que eu queria era respeito, não depender dele para resolver minha situação”.

Sobretudo, o Lakers acabou fechando um contrato com o técnico Frank Vogel, que acabou sendo campeão com a equipe, enquanto isso, Tyronn Lue foi contratado pelo Clippers no ano seguinte. Pela franquia, Lue vem tendo sucesso na medida do possível, já que o time sofreu com muitas lesões desde sua chegada.

